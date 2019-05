Josu Ternera, el terrorista cazado Fue uno de los responsables del atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza Nacho Moreno

jueves, 16 de mayo de 2019, 17:25 h (CET) José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', ha ingresado bajo custodia policial en el hospital en el que se trataba y al que se dirigía cuando fue detenido este jueves a primera hora en Sallanches, en los Alpes franceses.

El histórico líder de la banda terrorista ETA ha estado ligado a la organización desde los años 70, cuando ocupaba el cargo de responsable político en Vizcaya. Apenas un año después se ve obligado a huir a Francia debido a las presiones del estado franquista, un exilio que le sirvió para tomar la decisión de unirse al denominado frente militar de la organización terrorista.



El primer delito que realizó Josu Ternera desde su radicalización fue el ataque a una fábrica en Orbegozo, robando aproximadamente cuatro millones de pesetas de la época. Dos años después, juntos con otros compañeros, se realiza en la misma población la sustracción de 3.000 kilos de dinamita y diverso material explosivo, una parte del cual se utilizaría en el atentado contra Luis Carrero Blanco, el presidente del Gobierno del dictador Francisco Franco.



En el año 1980, Josu Ternera entra a formar parte de la ejecutiva de la organización terrorista ETA militar (Euskadi Ta Askatasuna), que se proclamaba como un grupo independentista, abertzale, socialista y revolucionario. El terrorista consigue ganarse la confianza de los líderes de la organización y en el año 1984 pasa a ser el número dos, únicamente por detrás de Txomin Iturbe. Tras su muerte en Argel en febrero de 1987, José Antonio Urruticoetxea se convierte en el líder de ETA.



Precisamente ese mismo año tiene lugar en Zaragoza uno de los atentados más sangrientos perpetrados por la organización terrorista. La explosión de un coche bomba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil provocó la muerte de once personas (entre ellas cinco niñas) y dejó 88 heridos, en su gran mayoría civiles.



En 1990 fue condenado a diez años de prisión por asociación de malhechores, uso de documentación falsa y tenencia ilícita de armas. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó doce años de prisión como responsable de la organización terrorista durante los cinco años que la lideró.



Fue citado a declarar en dos ocasiones por el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, caso por el que fue imputado, pero no se presentó. Se fugó de la justicia española y hasta el día de hoy se encontraba en paradero desconocido. La colaboración entre la Dirección General de Seguridad Interior francesa y la Guardia Civil española ha sido vital para poder llevar a Josu Ternera ante la justicia.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.