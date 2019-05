Primera jornada de récord para el Mallorca Live Festival: 16.000 personas y abonos agotados

Mallorca Live Festival arrancó su cuarta edición con una jornada histórica: más de 16.000 asistentes disfrutaron de doce horas de música ininterrumpida en el Antiguo Aquapark de Calvià. Una jornada protagonizada por el talento nacional y el indie rock, pero también por la música electrónica y por un recinto que sorprendió a los asistentes con una nueva distribución.



Amaia, auténtica estrella del día, no defraudó al estrenar alguna de las canciones del que será su primer y esperadísimo álbum debut y el público del Escenario INNSiDE by Meliá agradeció cuando acabó su concierto con el primer single “El Relámpago”. Tras ella llegó el turno de La M.O.D.A., los primeros en abarrotar el escenario principal del recinto con su himnos rock folk y sus camisetas blancas, señas de identidad de la banda.



Pero sin duda, los grandes triunfadores llegaron al caer la noche: Vetusta Morla, quienes llevaron por primera vez a Mallorca el show de su último disco Mismo Sitio, Distinto Lugar, en el que se basó su repertorio con canciones como "Palmeras en la Mancha" o "Consejo de Sabios", sin dejar de lado temas ya clásicos como "Maldita Dulzura" o "Copenhague".



Los irlandeses Two Door Cinema Club remataron la faena y no defraudaron al tocar alguno de los himnos más coreados de la noche como “What You Know” y “Talk”, el primer single de su inminente nuevo disco. Con ellos empezó el baile en un escenario principal que había comenzado con la cuidada actuación de Jorra i Gomorra y que terminó con el sorprendente directo de Dengue Dengue Dengue y la sesión de Ley DJ.



Mientras tanto, el Escenario Estrella Damm había comenzado con la actuación de Brish, ganadores del concurso MusiCalvià, seguidos por una de las revelaciones del día: Pavvla. Tras ella, The Mani-las sorprendieron a buena parte del personal con su enérgica actuación, y las rimas de Ayax Y Prok y la fiesta montada por La Pegatina demostraron ser dos de las propuestas favoritas del público.



Los ritmos del live de El Búho sirvieron de aperitivo para la contundencia de Maya Jane Coles a los platos y, sobre todo, para la esperadísima sesión de Laurent Garnier tras once años sin pisar la isla en el que fue el broche de oro de este primer día de festival.



Por el Escenario Fira B! pasaron algunas de las propuestas más interesantes de Mallorca, Haus Frauen y Ombra, pero fueron los madrileños Los Estanques quienes revolucionaron a los asistentes del tercer escenario del Mallorca Live junto a los ibicencos Billy Flamingos.



En paralelo, el cuarto escenario, auspiciado por el colectivo Sentados en el Techo, hizo las delicias de un público que buscaba una electrónica más tranquila con las sesiones de los djs mallorquines Bocabeats, Guri feat. Eider, The Southnormales y J.A.M.C.



Esta primera jornada del Mallorca Live Festival también ha estado marcada por la nueva distribución del Antiguo Aquapark de Calvià. Los más de 5.000 metros cuadrados nuevos destinados a la zona de restauración, experiencias, chill out y market (bautizada como The Town) y la ampliación del 40% de la superficie del segundo escenario han hecho que el crecimiento en número de asistentes al festival no se notara y se pudiera disfrutar de los conciertos con comodidad.



El festival continuará mañana con la única actuación de Jamiroquai este año en España como plato fuerte de la noche junto a presencia de bandas como The Vaccines, Fuel Fandango, Viva Suecia, Novedades Carminha y djs como Dixon y Mathew Jonson.