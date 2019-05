El Real Madrid disfruta del liderato y el Baskonia continúa segundo El conjunto madridista estuvo guiado por los 17 puntos y 11 rebotes de Walter Tavares Redacción Siglo XXI

domingo, 12 de mayo de 2019, 10:26 h (CET)

El Real Madrid ha conservado este sábado su liderato de la Liga Endesa gracias a una victoria por 70-85 en la cancha del Tecnyconta Zaragoza, en el inicio de una jornada 32 que también ha vivido el triunfo del Kirolbet Baskonia por 87-79 frente al San Pablo Burgos.



Así, el conjunto madridista estuvo guiado por los 17 puntos y 11 rebotes de Walter Tavares para vencer a un rival que no amarra su lugar en los 'playoffs' y que tuvo a su principal referente en Latavious Williams, autor de 12 puntos y seis capturas de rebote.

En el parcial inaugural (10-20) y en el cuarto periodo (14-27), los pupilos de Pablo Laso mostraron un mejor desempeño para certificar su vigesimosexta victoria del curso liguero (26-6). Justo por detrás en la tabla, el Baskonia sigue a rebufo (25-7) tras batir al conjunto burgalés con una destacada actuación de Patricio Garino.



El alero italo-argentino anotó 19 puntos, replicando los 18 rubricados por Goran Huskic para un San Pablo que encajó su decimonovena derrota (13-19), que pese a todo no compromete su relativamente tranquilo lugar en mitad de la clasificación de una Liga ACB que apura su fase regular.



Por otra parte, el UCAM Murcia se impuso por un corto 78-76 al Unicaja y logró con ello un importante balón de oxígeno en su reto de escapar del descenso. Ahora con un balance de 11-21, los universitarios desde la distancia incluso se beneficiaron de la derrota del Monbus Obradoiro (registro también de 11-21).



El club de Santiago de Compostela cayó en casa por 79-90, ante un Iberostar Tenerife que a raíz de su victoria se acercó al Tecnyconta Zaragoza. El alero argentino Nico Brussino, con 17 puntos, sobresalió en la filas tinerfeñas, junto a otros cinco compañeros rebasando la decena de tantos anotados.



