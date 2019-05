X aniversario de la marcha por la regularización y el reconocimiento de los iberoamericanos El sábado 4 de mayo se celebraron los diez años de esa marcha en el local del centro de hablantes del portugués del Reino Unido Isaac Bigio

lunes, 6 de mayo de 2019, 15:44 h (CET) El 4 de mayo del 2009 se realizó la mayor marcha pro-inmigrante, latina e ibero-americana de la historia británica. Esta partió de 5 puntos distintos para convergir en la Plaza mayor de Londres, siendo los contingentes más importantes el de la capellanía latinoamericana dirigida por el padre español Jesús Recio que salió de la catedral católica de Westminster y la de las iglesias evangélica y comunidad latina desde Elephant and Castle.



Miles de personas llevaron los carteles que decían “Ibero-Americanos Unidos por Reconocimiento Regularización y Respeto” y con los brazaletes de la Alianza de Ibero-Americanos de UK.



El sábado 4 de mayo se celebraron los diez años de esa marcha en el local del centro de hablantes del portugués del Reino Unido, el cual estaba completamente lleno de personas. Al mismo tiempo se conmemoró también el día mundial de la lengua y cultura lusas y el 5 de mayo mexicano e hispanoamericano.



Estuvo Neil Jameson, el fundador de Citizens UK y arquitecto de dicha marcha, junto con varios de los principales protagonistas y dirigentes de estas como el padre Jesús, Isaac Bigio, Mary Valverde, Jorge Moreno, entre otros.



Los oradores recordaron que gracias a esa marcha se regularizaron muchos inmigrantes, que se inició el reconocimiento de nuestra comunidad en los formularios étnicos de Londres y que se empezó a dar el mes de nuestra comunidad (Amigo Month).



Hubo platos y danzas típicas y una gran animación a cargo de Ro Montoya y el DJ Hélio da Silva.

