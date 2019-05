Baskonia asalta el Palau y aprieta el liderato

El Barça Lassa no supo defender su Palau Blaugrana este viernes ante un Kirolbet Baskonia que aprieta la zona alta de la Liga Endesa, tras ganar (72-84) el partido aplazado de la jornada 28, donde el cuadro culé perdió su liderato en solitario.



La decepción de la eliminación en 'playoffs' de la Euroliga estaba más fresca en los de Svetislav Pesic, que ven igualada la primera plaza en 23 victorias por un Real Madrid que se impuso el jueves en Murcia, mientras que los vascos se ponen con 22. A falta de cinco jornadas de fase regular, la posición de más privilegio hacia el título sigue abierta.



El Barça volvía a la acción tras caer en el quinto partido ante el Efes y se encontró con un rival que también busca aunar fuerzas por la liga. Con pinzas, el primer tiempo fue local, pero la reanudación fue de un Baskonia que encontró acierto y ritmo para abrir brecha de 10 puntos. Un colchón que defendió en el último cuarto para lograr la primera victoria visitante en el Palau.



Los de Velimir Perasovic supieron salir de un mal día de cara a la canasta. Un 38% de acierto en tiros de campo dejó el primer tiempo de un Baskonia que ya había comenzado a olvidar el pasado fin de semana ante Fuenlabrada su eliminación europea ante CSKA. Shields se quedó todo el acierto visitante con 10 puntos en el primer cuarto, sin aprovechar los vascos las pérdidas locales.



El Barça sobrevivió con los rebotes, con Hanga dando puntos y Claver bajo aros, y algo de juego que repartió Heurtel antes del descanso (29-25). El base francés llevó por delante a los de Pesic hasta el cambio de tercio. Los de Perasovic dieron más alegría a su juego y al partido tras el descanso, con un parcial de 17-25 que le dio el mando del marcador en el tercer cuarto (51-57).



El cambio de dinámica puso contra las cuerdas a los locales con una renta de 10 puntos para Baskonia que supo proteger. El ataque vitoriano creció, con Shengelia y Hilliard, al tiempo que menguó el local. Ribas dio algo de frescura al Barça, pero en el tramo final se empeñó en la vía rápida del triple sin acierto. Heurtel acercó la remontada a dos minutos del final (71-75).



El Barça se olvidó de la defensa en esa ansia ofensiva y Baskonia no tuvo problemas para asegurar la victoria. Llegaba ahí la lucha por el 'basket average', con los vascos dispuestos a ganar por más de nueve como hizo su rival en el Buesa Arena. Heurtel buscó evitar el doble golpe con un triple lejano pero Baskonia se quedó todo, además de ser cabeza de serie ya matemático, por si el Barça no levanta cabeza tras tres derrotas seguidas.