La Crazy Cross vuelve a Castellón de la Plana

Cuántas veces hemos visto un castillo hinchable y hemos pensado “si no me vieran, saltaría sin pensarlo como si fuera un niño”. Ya no hay que soñarlo: Crazy Cross ofrece esta experiencia para disfrutarla con tus amigos y familiares.



El próximo 12 de mayo se celebra en Castellón un evento deportivo original en el que se pone a prueba no solo las ganas de divertirse de sus participantes, sino también sus disfraces.

La carrera de obstáculos Crazy Cross tendrá lugar en el Parque Ribalta de la localidad. Discurre íntegramente por el parque y, completando un total de 4km, se superarán hasta 25 yincanas y divertidos obstáculos hinchables en cada vuelta, diseñados para poder afrontarlos con las zapatillas puestas.



“En Crazy Cross cada hinchable o yincana pone a prueba una habilidad: fuerza, agilidad, equilibro, trabajo en equipo, velocidad mental, etc. Hay pruebas de todo tipo, incluso algunas que nos remontan a la infancia como carreras de sacos gigantes, acrosport, tiro con arco y muchas más actividades divertidas y originales” explican los organizadores de Crazy Cross, quienes cuentan con el apoyo del Ayuntamiento y la Concejalía de Juventud de Castelló para la cita.



Dos kilómetros a los que se les da dos vueltas, pasando dos veces por cada obstáculo para que la diversión sea doble, sorteando rocódromos, toboganes, parkour o, incluso, una caída libre llamada "Asalto al vacío".



Diversión asegurada desde las 10 hasta las 14 horas para los más de 1.000 participantes que se esperan en esta II edición.



Calentando motores: cómo se organizan las salidas La salida se organiza por oleadas (grupos de hasta 100 personas) que salen cada 20 minutos. Antes de la salida de cada oleada, los participantes calentarán motores con música, zumba, bailes, cañón de espuma, guerra de globos, para que la salida sea lo más motivadora posible.



Durante el evento, todos los participantes que asisten disfrazados deben pasar por el photocall para participan en el concurso de disfraces. Se tiene en cuenta la originalidad y laboriosidad de los atuendos, así como la creatividad y el buen rollo de los componentes de cada equipo.



Para adaptarse mejor a las necesidades de los participantes, puedes seleccionar el horario que mejor te venga, de 10:00h a 13:00h, en el momento de realizar la compra de las entradas en www.crazycross.es. A medida que se acerca el evento, hay menos oleadas disponibles, por lo que se recomienda que se realice la compra de las entradas con la mayor antelación posible.