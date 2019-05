Entrevista a la empresaria y escritora Jazmín Chi

Jazmín Chi es escritora, empresaria, poetisa y conferencista internacional, ha dado conferencias en Rusia, China, Polonia, Japón y México. A publicado 18 libros y asegura que su obra literaria. “Está dirigida a madres, padres, maestros y niños de entre 0 a 12 años y mis poesías son para un público joven y adulto”. Conozcamos a continuación a través de una entrevista que le hice a esta emprendedora y exitosa poeta, que es admiración e inspiración de las estrellas y orgullo pleno del universo. Sabe tres idioma y su niña también sabe, más de tres idiomas, es una joven cordialmente ejemplar, es digna de los más brillantes elogios que alguien pueda expresar genuinamente.



¿Cuándo y dónde nace Jazmín Chi?

Jazmín: -Un 8 de Noviembre de… en Tampico, Tamaulipas, México.



¿A los cuántos años aprendió a leer y a escribir sus primeros poemas?.

J: - Aprendí a leer entre los 6 y 7 años y fue cuando descubrí las letras que comencé a escribir mis primeros poemas. Mi mamá dice que mi primer poema se lo hice a un peluche que se llamó “Patito” el cual era mi favorito, recuerdo que estaba en primero de primaria.



¿Qué carreras profesionales ha estudiado y en cuáles países?

J: -Por estudio soy Administradora de empresas, me titulé con un grado académico en Estados Unidos y otro en México y después me fui a Rusia a hacer una maestría en educación.



¿A los cuantos años se casó?

J: -Nunca me he casado. Me embaracé aún adolescente y en cuanto supe que estaba embarazada, mi novio de ese entonces me dijo que abortara, yo sabía que podía hacerlo y ahorrarme tanto estigma que hay todavía sobre las mujeres en Latinoamérica… Él me abandonó y dijo que no se responsabilizaría, así que comencé un caminar como madre soltera desde ese entonces. Jamás me casé y me enfoqué a cumplir mis sueños y a mi hija.



¿Cómo fue tu mundo después de ser madre soltera?

J: - D I F I C I L. La sociedad en la que vivimos aún ve a las madres solteras con estigma. Lo toman como algo de lo cual burlarse y/o aprovecharse. Muchos aún nos hacen menos en cuestiones laborales y nos tratan diferente en cuestiones sociales. Cuando decidí tener a mi hija, con ello también decidí cambiar mi vida. Muchos solo ven los logros y las sonrisas, pero casi nadie se detiene a ver el esfuerzo que hay detrás de ello y todo lo que conlleva.



¿Cuántos idiomas sabes, podrías mencionarlos?.

J: -Hablo tres, español, inglés y chino mandarín. El ruso también solo que es el que menos practico y no quiero que se me olvide, así que de vez en vez me pongo a ver películas rusas y el chino pues lo practico con mi hija.



¿Cuántos países conoces y cuáles son?

J:-Muchísimos. Siempre que me preguntan esto les contesto lo mismo. Muchísimos que ya perdí la cuenta. De repente al hablar conmigo te puedo estar contando una historia de cuando me encontraba en India y después otra de cuando estaba en Polonia, después otra de cuando pasamos por Corea y yo misma interrumpirme con otra historia de cuanto estuve en Colombia, Japón o Guatemala y terminar con alguna historia de Hawaii… Mientras estuve fuera no sólo conocí países, gente, culturas, y aprendí idiomas, seguí mis estudios y formé una carrera adquiriendo experiencia, sino que también sané mi corazón y mente. Así que me volví adicta a los viajes.



¿A qué te dedicas actualmente?

J: -En pocas palabras a esparcir amor y conocimiento. En muchas palabras, escribo poesía, cuento y muchas letras más, doy conferencias, pláticas y entrenamientos, superviso a los maestros que trabajan en mi escuela de idiomas en línea, mi maravilloso y talentoso equipo (es que los quiero mucho) conformado por personas de 12 países diferentes y yo desarrollamos materiales educativos como cuentos, canciones, audiolibros y juegos, hago planes de estudio para la escuela para líderes globales que tengo, visito a los chiquitos hermosos de orfanatos donde también les regalo mis libros y les doy talleres gratuitos.



¿Cómo organizas tu tiempo; entre la literatura, las clases, conferencias y familia?

J: -Creo que cuando tienes un orden en tu vida y haz automatizado muchas cosas, eres dueño de tu tiempo y puedes administrarlo como mejor te convenga. Y eso es lo que ha pasado en mi vida. Hace muchos años no tenía tiempo para nada pues dependía de un trabajo fijo, sin embargo ahora que yo manejo mis tiempos, es más fácil organizar todos mis compromisos.



¿Explícame brevemente sobre tu academia de idiomas?. ¿Desde cuándo está en función?. ¿Cuáles son los idiomas que por ahora se imparten?. De qué países son los maestros?

J:- Cuando regresé a México comencé una pequeña escuela para líderes globales para niños de 1 a 12 años, donde enseñamos arte, ciencia, cultura, desarrollo personal y etiqueta social, tecnología e inteligencia artificial y estimulación temprana, donde a la par comencé a dar clases de idiomas.



Después comencé a tener más estudiantes de idiomas y fue cuando decidí que nos cambiáramos a un lugar más grande y separé las cosas, por un lado seguimos con LevGrow Escuela para Líderes Globales y por el otro, comencé Nivet Language School. Así los alumnos que iban para las clases de LevGrow asistían ahí y los que querían idiomas asistían a Nivet.



Después de invitar a maestras amigas mías de China y Rusia a que dieran algunas clases en línea, fue que me di cuenta de que los alumnos avanzaban más rápido, así que decidí que la escuela sería solamente en línea e invité a maestros amigos míos a participar en el proyecto. Hoy por hoy ofrecemos Chino Mandarín, Ruso, Alemán, Francés, Inglés y Español con maestros de China, Rusia, Francia, Alemania y México.



¿Cuál ha sido el impacto de la tecnología en tu vida?

J:- Es una herramienta MARAVILLOSA. Gracias a la tecnología es que conocí al talentosísimo equipo de trabajo que tengo, gracias a ella pude acceder a becas en el otro lado del mundo, gracias a ella es que mi escuela de idiomas trabaja, gracias a ella es que mis libros llegan a más personas a través de los audiolibros, gracias a ella es que he accedido a muchísimas más oportunidades que jamás hubiera imaginado, gracias a ella estoy en contacto con gente extraordinaria que conocí en mis viajes y a quienes les guardo tanto cariño. Te podría dar infinidad de beneficios, pero yo creo que todo a nuestro alrededor son herramientas para que podamos usar a nuestro favor, de nosotros depende saber cómo queremos usarlas.



¿Qué se necesita para hacer realidad nuestra meta?

J:- Amor, pasión, visión, identidad, compromiso, confianza en sí mismo y fe. Ésta última es la más importante de todas, en algo debes afianzar tu ser, porque cuando caigas esto es lo que te levantará. Yo soy una mujer de fe. No soy religiosa, pero sí tengo mucha fe.



¿Quién es el autor de tu cita célebre y ¿cuál es?, y ¿porqué?

J:-“Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos.” Salmos 32:8. Porque fue una promesa a la que me aferré mientras crucé por esos años de confusión, alboroto y disturbio. Porque fue en donde puse mi fe y confianza y fue el camino que seguí.



¿Qué premios y reconocimientos has recibido?

J:-El gobierno de Tamaulipas me reconoció como “Joven Destacada de Tamaulipas” en el 2017, recibí el premio estatal de la juventud en 2013 y 2017 por mi carrera en negocios y académica respectivamente, entre otros.



¿Qué mensaje especial le das a la juventud?

J:-Creer en sí mismos y soñar. Si tienes un sueño lo puedes lograr, lo único que necesitas es creer, creer que puedes llegar, esforzarte y lo alcanzarás.