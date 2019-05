El Ajax también conquista Londres Un gol de Van de Beek permite a los holandeses sorprender al Tottenham y llegar con ventaja a Ámsterdam Redacción Siglo XXI

miércoles, 1 de mayo de 2019, 09:11 h (CET)

El Ajax ha vuelto a dar la sorpresa este martes al imponerse, con un solitario gol del centrocampista Donny van de Beek, al Tottenham en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en Londres (0-1), un resultado con el que los neerlandeses confirman su candidatura al título europeo y que les permite llegar con ventaja a la resolución de la próxima semana en Ámsterdam.



El tanto de Van de Beek a los 15 minutos dejó sin respuesta a un Tottenham sin ideas, que encomendó su suerte a jugadas aisladas y que pagó las ausencias de sus dos principales referentes en ataque, el lesionado Harry Kane y el sancionado Heung-Min Son. El surcoreano estará en el Johan Cruyff Arena, y el delantero inglés podría llegar a tiempo para intentar revertir el futuro de los 'Spurs'.



Como ya hiciera en Turín, donde hace semanas dejó en la lona a la Juventus al remontar el tanto inicial de Cristiano Ronaldo, los de Erik ten Hag saltaron sin complejos al césped del nuevo White Hart Lane y manejaron a su antojo en los primeros minutos el duelo ante los ingleses, que cayeron sin remedio en el entramado de fútbol que propuso el conjunto holandés.



El dominio se tradujo pronto en ventaja, al cuarto de hora; Ziyech puso un magistral pase entre líneas desde la frontal para Donny van de Beek, autor también del tanto del empate ante los italianos, que tuvo tiempo para pensar, encarar a Hugo Lloris y enviar el balón al fondo de las mallas.



De hecho, aún pudo aumentar la ventaja el centrocampista minutos después en una pared con Dusan Tadic, pero el portero francés sí desbarató en esta ocasión la oportunidad. A ello respondió el español Fernando Llorente, también sin fortuna, en un remate de cabeza que se marchó desviado.



Solo la lesión de Vertonghen, que tuvo que abandonar sangrando el campo en el minuto 39 por un choque de cabezas con su compañero y compatriota Alderweireld, frenó el empuje de los 'ajacied'. Los de Mauricio Pochettino, aun sin fluidez y a trompicones, inquietaron a Onana con balones colgados.



NERES MANDA AL PALO LA SENTENCIA

El paso por vestuarios espoleó a los locales, que empezaron a proponer algo más en la reanudación y que inauguraron el segundo tiempo con un carrusel de llegadas al área rival y dos disparos desviados de Dele Alli. Sin embargo, el equipo inglés no lograba el orden ansiado y se lo jugó todo a acciones aisladas.



A pesar de todo, la mejor ocasión de los segundos 45 minutos volvió a ser para los neerlandeses en una magnífica jugada de contragolpe; en el minuto 77, Tadic abría desde la frontal para el extremo David Neres, que sacó un remate cruzado que se estrelló en el palo cuando la parroquia holandesa ya festejaba el gol.



El Tottenham buscó neutralizar el tanto visitante con pelotas colgadas al área, sin suerte. Así, los de Ten Hag llegarán con ventaja al duelo de vuelta del próximo miércoles en el Johan Cruyff Arena, donde lucharán por estar en su primera final de la 'Champions' desde 1996. El Wanda Metropolitano esperará hasta entonces finalista.

