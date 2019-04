​Qué es el CBD ​El CBD es un cannabinoide con amplias propiedades medicinales Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 30 de abril de 2019, 17:55 h (CET) La marihuana contiene cientos de sustancias químicas, una de ellas precisamente es el CBD. Esta se ubica dentro de la familia de los cannabinoides de esta planta. Como fruto de varias investigaciones se ha revelado sus propiedades curativas y los efectos positivos que trae su empleo en el hombre. Para una mayor información, puedes leer más en https://eurogrow.es/blog/que-es-cbd-n189.



Anteriormente, solo se daba importancia a esta planta por la famosa sustancia THC y sus efectos psicoactivos. Sin embargo, se pudo apreciar que algunas variedades de este cultivo, no brindaban efectos psicoactivos. A pesar de esto provocan relajación y contribuyen a minimizar los dolores del cuerpo.



Todo esto trajo consigo, que gran parte de la comunidad de científicos centrara su atención y estudio de los cannabinoides. Por lo que se pudo determinar que la sustancia dominante diferente del THC que provoca estos efectos relajantes en el sistema humano es precisamente el CBD.



¿Qué es el CBD? Se ha podido definir al CBD como una sustancia química relajante, con fórmula química: C21H30O2, presente gran variedad de las cepas de marihuana. Esta se localiza en mayor proporción en la marihuana índica, específicamente en la marihuana kush. En cambio, en la marihuana sativa es predominante el THC. Asimismo en los híbridos se encuentra a un 50% conjuntamente con el THC.



Por su estructura se ubica dentro de los cannabinoides y tiene propiedades altamente medicinales. Además, no ocasiona efectos psicoactivos en el hombre, pero si ayuda a alcanzar un alto grado de relajación y a superar algunas dolencias. Como caso de éxito, se puede mencionar que se han registrado resultados positivos para el control de la ansiedad y el insomnio. También el CBD neutraliza los efectos secundarios que provoca la sustancia THC.



Propiedades medicinales y usos del CBD Esta sustancia tiene propiedades antiinflamatorias. Por lo tanto, es una alternativa eficiente para combatir dolores, inflamaciones musculares y contracturas. Además es posible emplearlo para controlar diferentes enfermedades, como: la artrosis y la artritis. De igual forma, se usa para el control de inflamaciones y enfermedades crónicas intestinales.



Este cannabinoide se puede utilizar como ansiolítico, antidepresivo y antipsicótico. Su empleo es eficaz para el control de la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad y hasta la esquizofrenia.

Por otra parte, experimentos realizados han concluido que el CBD es un tratamiento eficiente a aplicar en personas que padecen de epilepsia. Este, favorece la disminución de las crisis epilépticas, las náuseas y los vómitos.



A su vez, se ha podido comprobar que su uso tiene efectos muy favorables para la cura del acné. Esta sustancia química logra regular los niveles de sebo que generan las glándulas seborreicas. Asimismo, su uso tópico es una cura efectiva para la dermatitis y la psoriasis y es muy eficaz para tratar las pieles atópicas.



Del mismo modo, se puede señalar que previene la degeneración de las células. Por lo que puede ser utilizado para tratar el alzheimer o la esclerosis múltiple. Asimismo, se ha revelado que tiene propiedades antitumorales y se han realizado varios estudios en los que se ha demostrado su eficacia para la protección hepática y la diabetes.



Por su parte, se puede afirmar que el uso de esta sustancia favorece la conciliación del sueño y disminuye los estados de ansiedad. Además de calmar la psicosis temprana, es muy eficiente para calmar los dolores musculares.



Beneficios del consumo de CBD puro El consumo oral o uso tópico del CBD puro, reporta múltiples ventajas y beneficios para quien lo consume. La utilización de esta sustancia de forma pura favorece el aprovechamiento de todas sus propiedades y no provoca ningún efecto psicoactivo.



Hoy día, existe una amplia variedad de plantas de marihuana que presentan un alto porcentaje en CBD. A diferencia de los bajos e incluso nulos porcentajes de THC. De esta forma, se pueden apreciar con mayor facilidad los beneficios que tiene el consumo de este cannabidiol para la salud del hombre.



Investigación y tendencias actuales del CBD A pesar que existen resultados favorables y comprobados del empleo del CBD para curar o minimizar los efectos negativos de algunas enfermedades, en la actualidad, se continúan realizando investigaciones y estudios sobre esta sustancia. Muchos científicos, médicos y especialistas de laboratorios de varias partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, están enfocados en las variadas propiedades del CBD.



Hasta el momento los efectos adversos encontrados no han sido significativos. De igual forma, es real, que esta sustancia no reporta efectos psicotrópicos. Por el contrario, se puede emplear de forma efectiva para el control y la cura de diferentes enfermedades.



En la actualidad existen varias industrias que se dedican al sector de la cosmética en España que han introducido el cáñamo en sus productos porque contiene CBD. En algunas ocasiones han incluido el CBD puro en sus productos. Además, es notorio el aumento del interés por el CBD de la industria farmacéutica.



El CBD es un cannabinoide con amplias propiedades medicinales. Hoy día ha tenido gran auge y ha sido objeto de investigación en diferentes sectores. De ellos resalta la industria farmacéutica por sus propiedades curativas y relajantes.

