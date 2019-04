Rúpits presenta su tercer disco "Nuestros seguidores encuentran soluciones a sus preocupaciones" Teresa Berengueras

@berealsina

martes, 30 de abril de 2019, 15:59 h (CET)

Rúpits es una banda musical formada en el 2014. Ahora presentan su tercer disco, “Imaginari”. La banda está formada por seis chicos entre los 24 y los 33 años. Todavía no viven del mundo de la música. Alternan distintos trabajos Y el amor por la música. Este viernes presentan su disco en la sala Stroika de Manresa, y el próximo 27 de mayo lo harán en Barcelona en la Antigua Fábrica de Estrella Damm. El grupo está formado por los hermanos Espel y otros cuatro componentes, todos amigos desde la infancia. Nacieron en Gironella, una población de cuatro mil y pico habitantes y aseguran que en un pueblo pequeño la gente frecuenta los mismos lugares haciendo que el trato sea cotidiano, es fácil encontrarse. Para darle un plus a su tercer trabajo, una vez grabado, se lo pusieron bajo el brazo, viajaron a Londres y lo masterizaron en los míticos estudios de Abbey Road Studios, de allí salieron los Beatles, los discos de Adele, de Madonna, y de Lady Gaga, entre una larga lista de nombres propios que han dado la vuelta al mundo. Jaume Espel, uno de los componentes del grupo, es quién responde a nuestras preguntas.



¿Todos ustedes son músicos? En la banda algunos han estudiado más música que otros, algunos tienen estudios y documentos que acreditan esos estudios y otros han aprendido música por su cuenta, quizá hemos hecho un curso de inicio, cuando empezamos a tocar la guitarra y en la escuela, te enseñan un poco y después cada uno por su lado ha procurado aprender lo que más le interesaba.



¿Cómo surgió la formación del grupo? Todos habíamos tocado en otras bandas, y en el pueblo salimos juntos a cenar y a tomar copas. Frecuentemente nos encontrábamos en un bar musical de nuestro pueblo, y fue así como surgió la idea y formación de Rúpits.



¿Por qué Rúpits? Es el nombre de un pájaro, un “pic roig”, un pájaro muy divertido que te viene a saludar y se encuentra especialmente en la comarca del Vallés y en las Islas Baleares, su nombre original es “rúpit”, nos gustaba este formato de nombre y nos sentimos identificados con la manera de ser de esta ave, es un pájaro amigable. Al nombre original le añadimos una “s” porque nosotros somos seis rúpit, no uno sólo.



Acaban de publicar Imaginari El primer disco que publicamos tenía cuatro canciones, le llamamos EP, este disco lo presentamos al Sona9, nos presentamos al concurso de Sona9, en donde participaban más de cien grupos y ganamos por votación popular, después de pasar por Sona9 grabamos “Imperfeccions”. El disco EP tenía cuatro canciones, “Imperfeccions” doce y el que ahora está en la calle tiene diez canciones.



¿Se auto editan los discos? Editamos los discos en Bucbonera Studios, el primero lo pagamos nosotros, nos gusta auto editar nuestros discos para no depender de una casa discográfica, el disco “Imperfeccions” nos lo editaron en una discográfica de Girona, 1/98



¿El que ahora presentan está registrado en Bucbonera Studios? Si, y editado por Cases de la Música, un sello discográfico que ayuda a los nuevos grupos musicales, está ubicado en toda Catalunya.



¿Son más conocidos después de ganar el Sona9? Si, así es, la gente nos escucha más, y vamos haciendo giras por Catalunya para dar a conocer al gran público nuestros trabajos y, de esta manera, ir ganando seguidores.



Tocaron en Canet Rock, ¿repetirán la experiencia? Este año no vamos a tocar en Canet Rock porque estamos promocionando Imaginari y tenemos las agendas llenas. En el grupo somos seis personas que apostamos por vivir de la música y queremos que nuestro grupo funcione mucho para poder sólo trabajar en el mundo de la música. De momento todos trabajamos en nuestros oficios y adaptamos nuestro trabajo al trabajo que tenemos en Rúpits. Este año ir a Canet Rock ha sido totalmente imposible, fue una experiencia única, especial, nos siguió mucha gente, nos conoció mucha gente, esperamos volver el próximo año.



Su nuevo disco, “Imaginari” está masterizado en Abbey Road Studios, ¿por qué? Queríamos darle un plus y decidimos llevar el disco a masterizar a Abbey Road Studios, llevas la producción que has trabajado en Catalunya, con las canciones ya hechas, vas allí y consigues un plus de sonido que hace que tus canciones tengan más fuerza, que tengan una sonoridad más profesional, con una calidad que a lo mejor aquí no se puede encontrar, y allí el disco técnicamente queda más profesional. Nos gustó mucho poder ir Abbey Road Studios para encontrar toda esta parte diferencial.



¿Quién tuvo la idea de ir a Londres? Durante un ensayo el batería sugirió que podíamos ir a Londres con el disco, fue una sugerencia, el productor ,Tomás Robisco, conoce bien este medio y lo hablamos con él, queríamos saber las posibilidades de conseguir mejor sonido, tener un disco mucho mejor que lo que habíamos hecho. Fuimos a pasar un fin de semana a Londres e hicimos la masterización de “Imaginari”. Además no sólo estuvimos en este templo del mundo musical sino que trabajamos con el mítico ingeniero Alex Gordon.



Parece fácil tal y como lo explica Vas a estos estudios, tienes que pagar la parte musical, todos los que van a estos estudios hacen lo mismo, Abbey Road es una empresa, tú pagas, y estuvimos en esos estudios con un profesional que hablaba en inglés, vino con nosotros Tomás, él ya había estado allí en otras ocasiones, y fue una experiencia maravillosa, nos gustó vivir todo el ambiente histórico del mundo de la música.



¿Qué vieron en Abbey Road Studios? Fue muy emocionante, entras en el “sancta sanctórum” de la música mundial, allí grabaron los Beatles, Amy Winehause, Adele, Coldplay, Madonna, Lady Gaga, también se hicieron bandas musicales de películas como Star Wars, se han grabado allí sinfonías y bandas muy, muy famosas, al entrar en estos estudios nosotros nos sentimos muy respetuosos y nos emocionamos mucho porque mientras estuvimos allí nos trataron como si fuésemos un grupo conocido en el mundo entero, nos respetaron muchísimo, la gente de los estudios es muy profesional y nos hicieron sentir que podíamos ser como muchos otros que habían trabajado en estos estudios y habían llegado muy lejos en el mundo de la música.



¿Cómo ha quedado “Imaginari” después de todo este trabajo? Un pop festivo, bailable, no somos una banda con distorsiones muy roqueras, hemos trabajado mucho el sonido, los ritmos, los diferentes sonidos, sonidos que hacen mover a la gente y que te hacen conectar con la parte emocional a través de las letras, esto es lo que más hemos buscado.



¿Es cierto que cada canción está relacionada con un objeto? Cada canción tiene un objeto representativo de la letra y la música, así puedes tener una idea entre la vida real y lo que puede jugar una persona con un objeto al escuchar cada una de las canciones. Por ejemplo, en la canción “Vaixell de paper”, la historia que explica la canción es la parte frágil de las personas en las que uno puede soñar con un barco o con un papel que es mucho más ligero, trabajamos la parte imaginativa de cada persona que nos escucha y damos objetos con música y cada cosa se puede entrelazar entre la realidad y la fantasía de la gente.



¿Hacen canciones de buen rollo? Sí, hay muy buen ambiente y muy buenas sensaciones cuando se escuchan nuestras canciones, hacemos mover el cuerpo porque los ritmos son bailables y esto hace que nuestras canciones te pongan contento al escucharlas



¿Crearon “Imaginari” pensando en dar un buen ambiente alejando la negatividad que hay entre las personas? La parte musical y las letras de las canciones es muy optimista, es una música para superarte, y hace que nos lo pasemos bien contra todo contratiempo, una de nuestras canciones dice: “riurem del mal temps” (reiremos del mal tiempo), “farem alguna cosa diferent” (haremos alguna cosa diferente), eso hace que veamos que los contratiempos se pueden superar, siempre hay diferentes caminos para encontrar un buen resultado a los problemas, digamos que cantamos en positivo, damos soluciones, no buscamos problemas, por lo tanto nuestros seguidores encuentran soluciones a sus preocupaciones.



¿“Imaginari” da soluciones a quién lo escucha? Da bienestar, alegría, las letras también pueden representar el día a día de la gente, lo que hace que la gente se sienta identificada en las letras y las cante porque son fáciles de recordar , la música entra por los poros de las personas fácilmente y eso hace que desconecte y al desconectar pase buenos momentos.



¿Cómo es el proceso de creación de letra y música en sus canciones? Los seis trabajamos en el grupo el tiempo máximo del que disponemos después de nuestros respectivos trabajos, nuestro local de ensayo es una antigua fábrica textil que se ha remodelado para convertirla en lugar de ensayo para los grupos musicales de la zona. Cada uno de nosotros aportamos las ideas que tenemos y las vamos cocinando entre todos, hay canciones que salen rápidamente y otras en las que alguno de nosotros aporta más de su parte porque le ha inspirado o se ha inspirado más, las letras y las melodías de voz las hace el cantante, Marc, conoce perfectamente el mensaje que queremos transmitir, a Marc le gusta dejar claro su mensaje, lo que quiere que llegue a los demás, al grupo le parece bien, lo aceptamos y nadie ha propuesto nunca ninguna letra porque al ver que Marc se siente muy cómodo el resto de la banda se ocupa de otros asuntos.



Escriben en catalán, actúan en catalán, sus canciones son en catalán ¿han pensado, cuando sean más consagrados, cantar en otros idiomas, inglés, castellano, francés? Trabajamos en catalán y nuestra idea es seguir haciéndolo así, no sé cuando les pasa a las bandas cambiar de idioma, en principio nuestro idioma habitual es el catalán, la gente que nos envuelve, donde nos movemos, habla en catalán y por eso lo hacemos en catalán.



¿Se han planteado tener, por ejemplo, tanto éxito como los Beatles? Hacemos música porque nos gusta y nos lo pasamos muy bien, cada día evolucionamos, este trabajo vemos que funciona y la banda va creciendo, nuestra idea es conseguir lo máximo en el mundo de la música, intentamos hacerlo con el máximo gusto posible y con una larga duración para que el público, la gente, pueda ir conociéndonos y pasarlo bien con nuestra música, queremos llegar lejos, de momento tenemos que conquistar Catalunya, después intentar conquistar el mundo internacional, y eso ya no depende de nosotros solamente, intervienen otros muchos factores que en estos momentos no podemos contemplar . Somos una banda muy profesional y nuestros directos tienen un nivel muy alto, instrumentalmente nos defendemos muy bien y podríamos hacer una gira por Europa o por el mundo, somos capaces y tenemos este talento, lo que sucede es que para organizar este tipo de giras debes tener más personas a tu lado, debes llegar a interesar a alguien para que corra con toda la organización, nosotros no somos una banda veterana, lo seremos, ahora estamos en nuestros cinco primeros años, ahora que nos conozcan los vecinos más cercanos y vamos a ir evolucionando hasta que lleguen las grandes giras, queremos poder vivir de la música. Estamos abiertos a todos aquellos que quieran hacer mover nuestro proyecto.



¿Quieren llegar lejos cantando en catalán? Sabemos que la música es un polo de transmisión de buenas vibraciones, no se trata del idioma que utilices para cantar, si culturalmente llegamos a todo el mundo cantando en catalán es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, si eso pasara sería magnífico y muy bonito.



Presentan “Imaginari” en la Sala Stroika de Manresa, ¿por qué han escogido esta sala? Es una sala de conciertos muy importante, ya habíamos tocado allí otras veces y nos gusta mucho, es un poco como si fuera nuestra casa, en el mes de mayo, el día 27, vamos a Barcelona a la Antigua Fábrica de la Estrella Damm, para dar a conocer nuestro trabajo en la capital, lo hacemos en Barcelona para poder llegar al público más urbano que generalmente frecuenta esta sala, nos gusta mucho tocar en la Antigua Fábrica de Estrella Damm porque el ambiente es increíble.



¿Como está actualmente el mundo de la música? Es un mundo, como todos, en el que tienes que trabajar mucho, tienes que picar mucha piedra y has de esperar a que salgan las propuestas interesantes y positivas, hay que trabajar para que te vengan a buscar y te lleguen buenas propuestas.

