El Barça da el primer paso hacia su tercer triplete

El FC Barcelona está ya un paso más cerca de poder lograr el tercer triplete en sus 120 años de historia al conquistar LaLiga Santander, un título que tenía reservado desde hace jornadas pero que no ha llegado de forma matemática hasta este sábado con el triunfo ante el Levante UD en el Camp Nou (1-0).

Los blaugranas hicieron los deberes ganando al Deportivo Alavés (0-2) en Mendizorroza pero el Atlético de Madrid ganó al Valencia CF y evitó el alirón culé en la jornada anterior. Esta vez, los 'colchoneros' también ganaron, al Real Valladolid, y al Barça la bastó con superar a los 'granota'.

El Camp Nou pudo festejar el título, y por todo lo alto. El club, en previsión de lograr LaLiga a falta de tres jornadas, tenía todo preparado. Las luces, la música, un 'show' presentado por Òscar Dalmau y con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, entregando el trofeo en el césped.

Para llegar a esta celebración ha tenido que sobrepasar un cierto mal momento, entre la quinta y la octava jornada, cuando encadenó cuatro partidos sin conocer la victoria, con empates contra Girona, Athletic y Valencia y una derrota en Butarque frente al Leganés (2-1).

La peor racha en LaLiga en la temporada pasada, la primera con Ernesto Valverde en el banquillo, fue enlazar un empate con una derrota. Así que esas cuatro jornadas de travesía por el desierto, sumando 3 puntos de 12 posibles, son de largo el peor tramo vivido en una Liga dominada en los últimos años por el Barça, con ocho de once títulos, o diez de los últimos quince.

El equipo estuvo segundo en hasta cuatro jornadas, el doble que el año pasado. Aún así, la superioridad ha sido absoluta, dejándolo en anécdota. Pese a la derrota en Leganés en la sexta jornada y ante el Real Betis, en el Camp Nou (3-4), en la duodécima, la mejora y la regularidad desde entonces han evitado el sufrimiento al Barça. El Sevilla, líder en esas dos últimas jornadas con el Barça segundo, lucha ahora por el cuarto puesto.

Ha sido una Liga irregular en la que el Real Madrid se descolgó muy pronto y el Atlético de Madrid no tuvo el fuelle de aguantar el pulso, el Barça fue de menos a más hasta ganar con tres partidos de margen, y la sensación de que hacía jornadas que todo estaba ya destinado a acabar así, con las cintas blaugranas en el trofeo.

El líder del equipo, una vez más, ha sido Leo Messi. El argentino, de nuevo máximo goleador blaugrana en esta Liga, no tendrá rival para hacerse con el 'Pichichi' --en anterior pugna con su compañero Luis Suárez o el delantero del Real Madrid Karim Benzema--. Y lucha con Kylian Mbappé (PSG) por la Bota de Oro.

El primer tercio del triplete ya está completado. El siguiente reto será la Copa del Rey, cuya final la jugarán contra el Valencia CF el 25 de mayo en el Benito Villamarín de Sevilla. Un Valencia que está en posiciones europeas pero que no puede relajarse en LaLiga, y que de las tres finales coperas disputadas contra el Barça le birló la de 1954 (3-0).

Si el equipo de Valverde es capaz de ganar la Copa, al siguiente sábado se disputará la final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano. Para estar en ella, primero, deberá superar al Liverpool en las semifinales cuya ida se disputa este miércoles 1 de mayo en el Camp Nou, con la vuelta en Anfield el día 7.

Si eliminan a los de Klopp, jugarán la final de Copa sabiendo que estarían a dos partidos del triplete, en dos finales que podrían darle el tercer triplete al club tras los ganados en 2009 con Pep Guardiola y en 2015 con Luis Enrique Martínez. Algo que nunca antes ha logrado ningún equipo.

