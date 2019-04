Escritor español Jose Acevedo gana Premio Internacional de Novela “Boris Vian” Un grupo de amantes de la obra del escritor francés Boris Vian se reunieron para homenajear su literatura y su música Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 28 de abril de 2019, 09:09 h (CET) Amigos de Boris Vian y Luz Cultural anuncian que el escritor Jose Acevedo ha sido elegido entre más de doscientos participantes como el ganador del I Premio Internacional de Novela “Boris Vian”. El referido autor participó bajo el seudónimo “el poeta Halley” con la novela “Hola, Elena”, logrando imponerse a concursantes de lengua española provenientes de países de Europa y América. La organización destaca el importante número de participantes en la primera edición de un concurso que tendrá convocatoria anual, así como el alto nivel de gran parte de las obras enviadas.

El veredicto aprecia la creatividad de la obra de Acevedo señalando que “Hola, Elena es una novela de estructura rompedora, magistralmente ambigua, como lo puede ser la existencia misma del individuo del siglo XXI… Novela de múltiples imágenes que asume riesgos narrativos sin complejos. Historia de amor que rompe los moldes de edades y sexos… Elena, el personaje que vive y cuenta, traspasa las líneas de lo imaginado y lo tangible para decirnos que estamos ante la historia de un escritor con una vida entregada a la escritura, que se debate en la dualidad de género, que la vive, que la comparte hacia sí mismo, hacia las personas que no conoce, con miedo a mostrarse, al rechazo, al qué dirán, a los estigmas del convencionalismo”.

Un grupo de amantes de la obra del escritor francés Boris Vian se reunieron para homenajear la literatura y la música del importante creador. Si bien tienen muchas ideas para llevar a la práctica, lo primero que exponen públicamente es la realización de un premio de novela abierto a la imaginación, el juego y el desenfado.

Boris Vian (Ville-d'Avray, 1920 - París, 1959), escritor francés, ingeniero, periodista, dramaturgo, novelista, actor, músico de jazz y autor de canciones, dejó una obra que desprende creatividad con el paso de los años. Dicen los integrantes de “Amigos de Boris Vian” que “por considerar que le debemos mucho a Boris Vian, llegó la hora de celebrarlo en un concurso anual de literatura”.

El jurado integrado por Vivián Rengifo, Daniel Jiménez y Paloma Flores anuncia que la novela ganadora será publicada este año en España, asimismo el escritor recibe un premio en metálico de mil euros. El acto de entrega será el lunes 06 de mayo en el salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm bajo la presentación y coordinación de Carlos Rascón, director de Luz Cultural.

José Acevedo, actualmente afincado en Jerez de la Frontera (Cádiz), nació en Sevilla en 1965. Cursa estudios de Filosofía y Trabajo Social, profesión esta última, que viene ejerciendo desde 1991. Sus primeros trabajos públicos fueron como director y editor de la revista musical independiente Visiones Atormentadas (1984-1986), colaborando en aquella época para las emisoras de radio Cadena Ser y Radio Popular.

En el año 2000 publica algunos poemas sueltos y su relato “Flor de otoño” en el libro de relatos compartidos “Instantes Mágicos” bajo la coordinación del escritor José Carlos Carmona. Ha compuesto letras de canciones para el grupo musical Besos Robados y traducido narrativa francesa no editada en España.

En diciembre de 2013 Ediciones Carena publica su “Relatos para la tortura de un abandonado doméstico, once relatos, once formas de narrar el abandono desde distintos puntos de vista, con un ambiente único que sólo proporciona la desolación más absoluta, la incomprensión ante lo inesperado, la tristeza del adiós definitivo.” El último de sus relatos, “Ruptura”, abre paso a su primera novela, “Carlos y alguien más” (Ediciones Carena, 2015), una larga y densa historia de amor, de belleza, de maltrato, donde el autor tiene el placer de conocer a Carlos, una persona que le sigue acompañando desde entonces.

En diciembre de 2016, Ediciones Carena publica "Metamorfosis y otros relatos, 49+1 sombras", cuarenta y nueve historias ilustradas, hiladas a partir de la mujer, de una mujer nacida del hombre para generar esperanza algún día. Parte de su obra ha sido traducida al inglés y publicada en Estados Unidos.

