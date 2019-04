El Barça reacciona y se jugará la 'Final Four' en Estambul Las sensaciones fueron totalmente distintas en el Barça Lassa Redacción Siglo XXI

sábado, 27 de abril de 2019, 09:59 h (CET)

El Barça Lassa ha ganado este viernes al Anadolu Efes Istanbul (82-72) en el Palau Blaugrana para igualar la serie de los 'play-offs' y forzar el quinto y definitivo partido en el Sinan Erdem Dome, donde los blaugranas se jugarán a una carta estar en la 'Final Four' de Vitoria y donde intentarán mostrar el próximo miércoles esta misma versión para tener opciones de remontar la eliminatoria.

Lejos de lo visto en la difícil noche del miércoles en la derrota por 68-102, pese a un mal arranque de partidos de los blaugranas, el partido fue por otros derroteros. Anulado Vasilike Micic, apagado Shane Larkin (20 puntos aún así), el Barça halló en llevar el partido a un marcador bajo la fórmula para, junto a una gran defensa y la aportación ofensiva de Kyle Kuric (19), forzar el quinto partido.

Fue determinante también el hundimiento final en el porcentaje de tiro de Efes. En el último cuarto, cuando estaban sobre los diez puntos por debajo, no les entraron los tiros. El balón quemaba en las manos de unos jugadores que parecían otros. En el Barça, por contra, se gustaban moviendo el balón, buscando el mejor tiro. Las tornas se cambiaron.

Las sensaciones fueron totalmente distintas en el Barça Lassa y también en Anadolu Efes. Prueba de ello, que en el tercer cuarto del miércoles Efes tomó impulso con un parcial de 18-32 (+14) y esta noche fue el Barça quien, en ese mismo periodo, machacó a los turcos con un 27-12 (+15) que también sembró un triunfo para la esperanza por difícil que aún sea llegar a buen puerto.

Un tapón de Pierre Oriola al gigante Tibor Pleiss por detrás, ver coger rebotes poderosos a Kevin Seraphin o a un Víctor Claver que celebró con el puño cerrado sus triples, más un triple con tiro adicional de Heurtel, fueron otros detalles que confirmaron la victoria blaugrana. No se rindió Anadolu Efes pese a su aciago acierto en ese tercer cuarto, con un sólo triple. Pero sin el tiro exterior, el indomable otomano se hizo mortal.

Si Efes logró un parcial de 0-14 en el primer cuarto (12-22, con triple de Shane Larkin) que hacía presagiar lo peor, que no era otra cosa que una repetición de la paliza del tercer asalto en estos 'play-offs', el Barça fue capaz, esta vez sí, de cortar la sangría. Con Kevin Pangos más entonado, con una defensa más reconocible y buen trabajo en el rebote, con Kuric saliendo de revulsivo. Hubo más fondo de armario y siendo efectivo.

Además, con un Palau entregado, el equipo de Pesic, ovacionado al final cuando aplaudió a su afición, hizo algo que no se le había visto en esta serie, lograr un parcial de 15-4 para abrir ese tercer cuarto mágico que hizo soñar de nuevo con Vitoria, aunque ello tenga que pasar por Estambul. El factor pista ha valido de poco en este cruce, pues ha ido cambiando de manos, y el definitivo lo tendrá a su favor Efes, con todo abierto.

Ya fue capaz de ganar el Barça Lassa en el Sinan Erdem Dome en el segundo partido, y ahora sabe que si lo repite, que si es capaz de jugar 40 minutos como lo ha hecho en la segunda parte de este viernes, tiene opciones. Las tendrá Anadolu seguro, ante su público, pero también el Barça si muestra este carácter y tenacidad. Este creer que, tras dos años sin 'playoffs', el salto puede ser mayúsculo hasta la 'Final Four'.

