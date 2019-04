Tan solo unas horas antes (II) ​En materia cultural, ¿promoveremos una cultura a favor del arte del teatro, el cine, el circo y los espectáculos musicales de todos los estilos y géneros? Manuel Ibañez Ferriol

@manuelvcia

viernes, 26 de abril de 2019, 11:44 h (CET) Todos los demócratas españoles, -en los que me incluyo-, estamos ya con la propia espectación, de cara a las elecciones generales y en el caso de Valencia, también a las autonómicas. Introduzco primero un concepto, que me gusta particularmente: “La Democracia, es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimada a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales”.

Voy a comenzar haciéndo una serie de preguntas, relacionadas con Valencia, pero que las podemos extrapolar a cualquier región española. ¿Tienen los agricultores la garantía de que sus productos serán defendidos y pagados de forma justa? ¿Tendremos los consumidores precios justos cuando compremos productos de la huerta? ¿Seguiremos con las cuotas lecheras? ¿Vamos a tener una política de protección y promoción de los productos hortofrutícolas? ¿Va a tener la flota pesquera protección, garantías e incentivos para que sea competitiva? ¿Tendremos los consumidores mejores precios para practicar de verdad la dieta mediterránea? ¿Seguiremos pagando el aceite de oliva a precio de oro? ¿Por que en las comarcas vitivinicolas valencianas, obligan a dejar de plantar vides en favor de otras regiones? ¿Tendrán nuestros ganaderos de reses bravas garantías para poder atender mejor sus explotaciones?



En materia industrial, ¿tendrá la Comunidad Valenciana, asegurada una política correcta, en la creación y mantenimiento de los Polígonos Industriales? ¿Vamos a tener la posibilidad de poder elegir la forma de suministro electrico? ¿Tendrán nuestras industrias planes de promoción adecuados? ¿Se construirá el corredor mediterráneo? ¿Seguiremos siendo los Puertos de Valencia, punteros en tráfico de mercancías? En materia de infraestructuras, ¿seguiremos teniendo construcciones infrautilizadas o inútiles? ¿Mantendremos nuestras carreteras y vias, de forma adecuada o seguirán en el más absoluto abandono? ¿Potenciaremos el reciclaje, como forma de cuidar nuestro entorno natural? ¿Cuidaremos, sin aprovechamientos personales, el espacio hidrico y las aguas potables? ¿Van a eliminar los barracones de las escuelas dónde todavía los niños se les da la clase? ¿Van a terminar las líneas de metro que ya están construidas, dando un mejor servicio a los ciudadanos valencianos?

Preguntas sobre el Turismo, es decir la primera industria española. ¿Vamos a proteger y promover el turismo en su conjunto? ¿Cuidaremos nuestras playas para que sigan siendo atractivas? ¿Seguiremos prohibiendo que se aparque en los carriles de las empresas de transporte a partir de una hora determinada? ¿Continuaremos gravando con impuestos abusivos las terrazas de cafeterias, bares, horchaterías y heladerías? ¿Cuidaremos el entorno natural para un mejor desarrollo del turismo de interior o rural? ¿Regularemos los espacios protegidos para el disfrute de todos? ¿Permitiremos que sean los Hoteles y Establecimientos los que gestionen los lugares de descanso y residencia de los turistas?



En materia cultural, ¿promoveremos una cultura a favor del arte del teatro, el cine, el circo y los espectáculos musicales de todos los estilos y géneros? ¿Invertirán en materia de promoción de los Festivales de Cine? ¿Se potenciarán los estudios de Música, en los distintos Conservatorios? ¿Habrán espacios para el deleite musical? Los libros, han sufrido unos cambios profundos, ¿tendremos inversión para que todos tengan acceso al mundo literario? ¿Seguiremos dando subvenciones solo a los amigos afines, o quedaran extendidas a todas las actividades culturales?

En materia sanitaria, sobre todo la que concierne al mundo “mental”, ¿tendremos protección, estudio, investigación y promoción ya sea para cuidar o prevenir determinadas enfermedades mentales? ¿seguiremos manteniendo la idea de como no votan, no les hacemos ni caso? ¿que politica van a seguir para dar apoyo a familiares con enfermos de Alzheimer, Parkinson, y otras enfermedades degenerativas? ¿las personas con transtornos de personalidad, van a tener acceso a tratamientos adecuados a su padecimiento?



