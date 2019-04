Yolanda Quiroz respira e inspira arte

Todos nacemos con privilegiados e innumerables talentos, lastimosamente gran parte de la población se asfixia por no desarrollar sus copiosas virtudes que posee, no hacen nada por crecer en lo que aman, debes tener presente que si deseas hacer realidad cualquier meta que diseñes la conseguirás, siempre y cuando trabajes sutilmente con mucha cautela por lo que te gusta, sé fidedigno a tu objetivo en todo tiempo, no abandones lo que realmente te encanta, los exitosos han sido vencedores de múltiples e inenarrables circunstancias.



No permitas que incoherentes comentarios de personas fracasadas, apaguen esa llama que vibra en tu corazón, estás en este mundo para darle color a la historia, tú decides la grandeza de tus triunfos, el inepto repetidamente te irá, ha criticar negativamente, déjalo que desperdicies su tiempo, sigue conduciendo por esa dirección que te llevará a la grandiosidad de la cima, quienes critican no hacen nada porque se dan el lujo ilimitado de malgastar el primor de su tiempo. La vida es como un mar de dos sabores éxito y fracaso, todos nos ahogamos en esos sabores, genuinamente deseo que te ahogues de abundantes éxitos.



Si el universo te ha concedido respirar es porque tu eres excelsa inspiración de su existencia, no traiciones la confianza que ha depositado en ti, ignora los pretextos que no te dejan volar en inmensidad, es hora de darle sentido a tu vida, la vida es un aromático espectáculo; eres artista o espectador, eres libre para elegir lo que deseas, eres perfume o envase, eres flor o espina, no mires el cielo, sé el cielo, sé estrella, si vas a ver una estrella que sea más brillante que tú. Nuestra vida es una herencia, cada quien decide a su gusto, que hacer con tan distinguido presente, con este regalo tu puedes saborear y acariciar lo que desees, encanto o llanto, hoy es el momento de bloquear esa negativa programación que te instalaron, tus familiares y amigos en tus primeros años…



Yolanda Quiroz

La siguiente invitada es una mujer emprendedora, se ha bañado de perfumados éxitos, con mucha sutileza ha superado los montones de obstáculos que el destino amigablemente le ha presentado, conozcamos brevemente a ésta exitosa dama. Yolanda Quiroz nació un 23 de abril en Santo Domingo República Dominicana, actualmente vive en Orlando Florida EE.UU. Es bilingüe, escritora, poetisa, periodista, guionista, cineasta, locutora, declamadora y conductora de TV. Es Sub-Directora del Periódico Impreso “El Peraviano”, Autora del libro “Impresiones” (1996) y del Guion Cinematográfico “El Camino”, el cual fue seleccionado para participar en el mercado audiovisual del Festival Internacional de Cine en Bruselas 2002.



Es Productora y Directora de los Programas de TV “Repertorio” e “Impresiones”, graduada de actriz por el Teatro Rodante Puertorriqueño en New York, Cinematografía y Medios Audiovisuales Mención TV en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), graduada en la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera.



Gestora cultural Una característica misteriosa que identifica a los que verdaderamente se han abrazado con grandiosos triunfos, es que son formidables solidarios, y Yolanda no es la excepción. Ella es brillante artista en diversas disciplinas artísticas, exitosamente ha sobresalido, lo más admirable de esta caribeña es su labor como gestora cultural, su entrega por el arte es resaltante e incondicional. Gracias a ella muchísimos poetas de Latinoamérica y España han dado a conocer gran parte de su obra literaria, la grandeza del mundo virtual es un resplandor excepcional y que alegría conocer personas que se dan la tarea de ayudar a desarrollar el talento, que en muchos se derrama sin que ellos lo noten ...



Top Radio Online Yolanda desborda fragante admiración, su pasión por el arte es indescriptible. Desde siempre ha vivido rodeada de arte, ha crecido con arte, ella respira e inspira arte. En octubre de 2017 decidió emprender un proyecto inspirado en el arte y para el arte, así nació Top Radio Online que hoy es una gran familia de artistas, sin importar distancia, se vive con preciada unidad, las 24 horas está transmitiendo excelente programación, para todo publico, esta radio online trasmite desde Orlando Florida EE.UU sus locutores son de diferentes países, antes de irte a dormir, Daniel Costa, Dj Nito desde Montevideo Uruguay le agrega excelente sabor musical con diversos géneros a tu descanso. En “Top Radio estás donde quieres estar”, aquí se promueve cultura y arte sin condiciones, desde de tu celular puedes escuchar esta fantástica radio digital.



Poema “Tu que” Tu que rozas mis ojos con cálidos soles de primavera que prometes con lluvia apagar mis calderas.

Tu que alzas mi vista lánguida buscando en tus ojos ahogarme en ella.

No hagamos esperar las llamas que arden por nuestras venas.

Tu que revoloteas mis campos haciendo temblar mis caderas que perfumas mis flores con tu voz de seda.

Tu que provocas mis altas mareas que embelesas mi sol con tus estrellas.

No hagamos esperar las llamas que arden por nuestras venas.



Derechos reservados de autor. Yolanda Quiroz, Orlando Florida EE.UU. Extraído del libro “Impresiones”, (1996).