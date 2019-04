Ciudadanos apuesta por ampliar a dos años la tarifa plana para nuevos autónomos

Se acerca la recta final de las campañas electorales de los principales partidos políticos del país y las medidas que afectan a emprendedores y autónomos comienzan a estar presentes en los debates y los programas.



PSOE El Partido Socialista está comprometido con mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores autónomos y quieren modificar el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen de acuerdo con sus ingresos reales. Asimismo, en el programa se detalla la intención de seguir luchando contra el abuso de los falsos autónomos.



PP El Partido Popular Los de Pablo Casado aprobarían una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del SMI en cómputo anual, ampliarían la jubilación activa al 100% a todos los autónomos y extender a diferentes colectivos la tarifa plana vigente.

Podemos En primer lugar, cabe destacar la lucha de la formación morada desde su nacimiento contra los falsos autónomos. En el programa electoral para las próximas elecciones del 28 de abril, el partido dirigido por Pablo Iglesias propone reconocer a las y los autónomos y a las pymes su condición de consumidores en sus relaciones con grandes corporaciones por servicios distintos al de su actividad principal y establecer cuotas justas para las y los autónomos.



Ciudadanos La formación naranja es una de las fuerzas políticas que más importancia le da a los autónomos y a los emprendedores en su programa. Los de Albert Rivera pretenden ampliar a dos años la tarifa plana para nuevos autónomos, tomar la medida de que los autónomos y las pymes no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado y que los emprendedores con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no paguen cuotas.



Vox En cuanto al partido de Santiago Abascal, tienen la intención de apoyar a los trabajadores autónomos por medio una cuota de cero euros si los ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y, superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. Además, se sugiere una bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.