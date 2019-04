Los cinco lugares de Gran Bretaña emblemáticos por sus series de TV

En una época tan convulsa como la que viven actualmente las Islas Británicas con la incógnita del Brexit y la manera en la que se va a llevar a cabo, es buen momento para conocer y visitar algunos de los lugares que la hacen única antes de que nuestro pasaporte no nos lo ponga tan fácil. Acorn TV, la plataforma de streaming con la mayor selección de producciones televisivas de Reino Unido, Irlanda, Canadá y Australia, ha realizado un top 5 de series que te harán descubrir los diferentes destinos, acentos y costumbres que hacen de las Islas Británicas un lugar tan heterogéneo.



Jack Taylor – Galway (Irlanda): Esta serie irlandesa basada en las novelas policíacas de Ken Bruen están ambientada en Galway, la festiva ciudad del oeste de Irlanda tan influenciada por el catolicismo que cuenta con una gran variedad de festivales y con una costa que se ha convertido en lugar de peregrinaje para fotógrafos aficionados. Un espíritu de música callejera y cerveza que captó a la perfección el videoclip de Ed Sheeran Galway Girl junto a la reconocida actriz irlandesa Saoirse Ronan.

Jack Taylor está protagonizado por Iain Glen (Jorah Mormont de Juego de Tronos), un expolicía que tiene fama de ser un detective duro y sin temor que se desenvuelve a la perfección en las oscuras calles de Galway. Una ciudad que se convierte en un personaje más de la trama, así como el acento irish de sus personajes.





Doc Martin – Port Isaac, Cornualles: Si hay lugares a los que las producciones televisivas ayudan en términos de turismo y reconocimiento, este sin duda es el pueblo de Port Isaac en el sur de Inglaterra. Port Isaac es un pequeño y pintoresco pueblo de pescadores en la costa atlántica del norte de Cornualles declarada Área de Sorprendente Belleza Natural y Área Costera Patrimonial por Reino Unido. Las nueve temporadas ya del clásico inglés, Doc Martin, lleva a miles de turistas a Port Isaac cada año. De hecho, la productora de la serie, Philippa Braithwaite, agregó recientemente que la serie ha contribuido con un fondo de 134.000 libras hasta el momento para el pueblo.



Martin Clunes da vida al Dr. Martin Ellingham, un médico de cabecera con una actitud brusca hacia los pacientes y fobia a la sangre. Ubicado en la idílica aldea de Portwenn (Port Isaac) en Cornualles. La serie fue la precursora de la española Doctor Mateo, y como en la versión española con el pueblo asturiano de Lastres, el acento y las costumbres bonachonas de los habitantes se convierten en el alma de la trama.



The Field of Blood – Glasgow (Escocia): Glasgow en los 80 era un lugar a evitar, una ciudad conocida por su delincuencia, droga y pobreza en cada rincón de sus calles industriales. Quizás un lugar para no ir de vacaciones, pero sin duda, un buen punto de partida para una serie policiaca.



El duro acento glaswegian inunda The field of Blood, una serie donde la joven Paddy Meehan es empleada en un periódico de Glasgow en 1982. Un brutal asesinato le da la oportunidad que esperaba cuando se da cuenta de que tiene una relación personal con uno de los sospechosos. Iniciando su propia investigación, Paddy descubre una cadena de engaños que comenzó hace muchos años y que, si ella no encuentra la verdad de esta historia, podrían ocurrir más asesinatos.



Nada tiene que ver el Glasgow actual con el que se vivió en los 80. La capital escocesa es actualmente un ejemplo por su implicación a la hora de promover el arte y la música. Fue la primera ciudad del mundo en ser declarada Ciudad de la Música por la UNESCO en 2008. Además de ser la ciudad donde nació Charles Rennie Mackintosh, arquitecto y máxima figura del Art Nouveau escocés e impulsor del movimiento Arts and Crafts.



Amnesia - Isla de Wight (Inglaterra): A un golpe de vista de la costa de Southampton está la isla de Wight, la isla más grande de Inglaterra y el ejemplo perfecto de la cultura british. La famosa ardilla roja, las regatas, la residencia de verano de la Reina Victoria, el acento posh y su famoso festival de verano, son solo algunos de los alicientes que convierten este destino en el ejemplo del señorío inglés.



En la Isla de Wight se desarrolla la miniserie Amnesia, protagonizada por John Hannah (La Momia) en el papel de DS Mack Stone, un hombre que, mientras se encuentra en plena búsqueda de su mujer desaparecida, descubre un asesinato encubierto por una pretensión de amnesia. A medida que Stone investiga el caso, comienza a dudar de sus propios recuerdos.



The Driver – Manchester (Inglaterra): The Driver cuenta la historia de Vince McKee (David Morrisey – The Walking Dead), un conductor de taxi de Manchester sin suerte en la vida. Sus clientes lo desprecian hasta límites insospechados, su familia se rompió hace tiempo. En un intento de dar un vuelco a su vida acepta trabajar como chófer para una banda de criminales.



A través de los 3 capítulos que conforman la miniserie, McKee conduce a través de la ciudad de Manchester donde podemos observar tanto los altos como los bajos fondos de la ciudad norteña, así como a sus habitantes con su siempre “encantador” acento mancunian que les hace tan especiales.