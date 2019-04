Lemar mantiene el idilio del Atlético con Ipurua Quinta victoria de los colchoneros en sus cinco visitas al Eibar en Primera División Redacción Siglo XXI

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-1 en su visita al Municipal de Ipurua, en un partido correspondiente a la 33ª jornada de LaLiga Santander y donde un gol del francés Thomas Lemar en la recta final ha privado a la SD Eibar de sumar un punto con el que habría dejado casi abrochada su permanencia.

En un duelo más que aburrido, los pupilos de Diego Pablo Simeone echaron de menos al ariete francés Antoine Griezmann, sancionado por acumulación de tarjetas. Así, la ausencia del '7' condicionó el plantel titular del Atlético, con jugadores poco habituales que aprovecharon poquísimo su oportunidad de reivindicarse.

Apenas Lemar, y tan solo por su tanto que llegó al contragolpe, dio algo de ánimo a un Atleti al que se le está atragantando la primavera. No tiene más objetivo que pelear el subcampeonato liguero, mientras se resigna en ver de lejos a un FC Barcelona que acaricia el título. Y en ese contexto de motivación reducida, a Simeone le flojean algunas pruebas. El 'Cholo' salió con Saúl Ñíguez como lateral izquierdo y movió a Thomas Partey hasta a tres posiciones, al tiempo que veía a Vitolo Machín desaparecido en combate por la banda izquierda. El argentino Ángel Correa tuvo la mejor ocasión del primer tiempo, con un mano a mano que repelió Marco Dmitrovic a saque de esquina.

Ipurua no estaba siendo precisamente un vergel de oportunidades, ni por un lado ni por otro, así que las hostilidades se abrieron tras el descanso. Y ahí Dmitrovic acaparó el protagonismo con dos paradas clave, primero a un tiro lejano de Koke Resurrección tras un balón suelto y después a un cabezazo de Diego Godín tras una falta lateral.



Esos dos fogonazos, mediada la segunda parte, fueron el presagio del gol de Lemar en el 84'. Álvaro Morata bajó un balón sin dueño con el pecho, se dio media vuelta y abrió el juego hacia el lado zurdo, donde el propio Koke apareció a la carrera para poner un centro raso al área; ahí, se había posicionado bien el delantero galo para rematar de primeras y batir así a un Dmitrovic resignado con la derrota.

Esta buena cosecha del Atleti significó su quinta victoria seguida en Ipurua, un pleno en sus visitas al Eibar en Primer División. Además, el conjunto del 'Cholo' alcanzó los 68 puntos y se puso a seis del Barça, quizá disfrazando su agonía con el sueño de remontada en el hipotético caso de que los culés tropezasen en tres jornadas.

Mientras tanto, el equipo eibarrés se quedó con 40 en la decimotercera posición, todavía con margen de maniobra respecto a la apretada zona de descenso. Tercera jornada consecutiva sin ganar para los pupilos de Jose Luis Mendilibar, aunque bien es cierto que con Real Madrid y Atleti como rivales en dos de ellas.

