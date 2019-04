La palabra sabía y agradable del escritor. Parte II

Para Minia Gregoria y Pochita Josefina, las hermanas gatas que en el cielo nos esperan. Para los animalistas que al igual que yo, todo lo dan por ellos.

Continuando. Según Internet Online, Taringa, las mejores palabritas de algunos escritores podrían ser las que siguen, sacadas de una estupendísima selección de frases de escritores de nombre:

3-Eduardo Punset:

-Sé bondadoso con la gente cuando subas; los encontrarás a todos cuando bajes. -En materia de amor y desamor somos como recién nacidos toda la vida. -Al sexo le pasa como a la memoria, si no se utiliza, desaparece. -Es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro sino del resultado de una emoción. -El amor existió antes que el alma. .Dios es cada vez más pequeño y la ciencia es cada vez más grande. -Sin emoción no hay proyecto. -El alma está en el cerebro. -La felicidad es efímera, es un estado transitorio. -Hasta las bacterias funcionan por consenso, o no funcionan. -Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. 4-Oscar Wilde:

-A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. -Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras que no la ame. -Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. -No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. -Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. -Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. -La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. -La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. -Uno debería estar siempre enamorado. Por eso jamás deberíamos casarnos. -Las preguntas no son nunca indiscretas. Las respuestas, a veces sí. -Cínico: un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada. -La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. -Sólo hay una cosa en el mundo peor que estar en boca de los demás, y es no estar en boca de nadie. -El hombre puede creer en lo imposible, pero no creerá nunca en lo improbable. -Cómo tener confianza de una mujer que le dice a uno su verdadera edad. Una mujer capaz de decir esto es capaz de decirlo todo. -La ambición es el último refugio del fracaso. -La sociedad perdona a veces al criminal, pero no perdona nunca al soñador. -Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable.

5-Federico García Lorca:

-Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio. -Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. -En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. -Mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo. -Quiero llorar porque me da la gana. -El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. -La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. -Tener un hijo no es tener un ramo de rosas. -El hombre famoso tiene la amargura de llevar el pecho frío y traspasado por linternas sordas que dirigen sobre ellos otros.

Y esas son las palabras maestras encontradas, hermosas y delicadas. Las frases que quise que conocieras porque a mí me abrieron los ojos a la clara luz del Sol, inmaculado elemento, conservador de mi sentimiento. Gracias.