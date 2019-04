El Valencia apuesta por un súper centenario Los de Marcelino avanzan fácil a semifinales con un 5-1 global al Villarreal Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 19 de abril de 2019, 09:08 h (CET)

El Valencia CF eliminó sin sustos (2-0) al Villarreal este jueves en Mestalla para acceder a semifinales de la Liga Europa, donde se medirá con el Arsenal de Unai Emery, comprometido con buscar un histórico año de centenario con su eufórico tramo final de temporada, en el que ya cuenta con la presencia en la final de Copa del Rey.



Los de Marcelino García Toral entraron serios a la vuelta de cuartos, a pesar de la pinta de trámite por el 1-3 de la ida, más aún con el 1-0 de Lato a los 10 minutos. Javi Calleja rotó más si cabe que su rival, por la apretada lucha en la zona baja de la tabla, solo dos puntos por encima del descenso, y no hubo pelea.



El derbi fue para los 'che' gracias a esa intensa primera parte. El 'submarino' quiso dar algo más tras el descanso, con la entrada de Chukwueze, pero Parejo hizo con fortuna el 2-0. Con más de media hora por delante y un global de 5-1, Mestalla disfrutó en medio del diluvio del pase a semifinales, a dos partidos de otra final.



Con una derrota en 21 partidos, la trayectoria del Valencia sin duda es de euforia. Olvidado ya los comienzos, el sueño 'che' no renuncia a terminar entre los cuatro primeros en liga a pesar de aguantar en las tres competiciones. El 1-3 tardío en La Cerámica dejó sentenciado el pase a semifinales, pero la puesta en marcha este jueves sonrió a los locales, con el 1-0 de Lato.



El joven local remató un pase de Guedes después de que el portugués demostrara una vez más su gran momento, aunque en su recuperación pareció hacer falta a Andrei. Gameiro perdonó un mano a mano después y el Villarreal reaccionó con algo de posesión sin peligro, con imprecisiones en medio de la lluvia. El Valencia se relajó en parte pero tras el descanso volvió activado.



La entrada de 'Samu' y la presencia siempre peligrosa de Gerard Moreno dieron más papeletas al 'submarino', pero la suerte se alió con Parejo para que su disparo de falta llegara a la red en el rebote con Funes Mori. Insistió el Villarreal sin pegada ni precisión, mientras Marcelino daba descanso a Parejo y Guedes.



Mestalla, donde solo ganaron Juventus y Girona, no sufrió a pesar de la desconexión que le dejaba el abultado resultado. El último minuto dejó la peor noticia, la amarilla para Coquelin que se perderá el duelo en Londres como el lesionado Kondogbia. El Arsenal de un viejo conocido como Emery, que eliminó al Nápoles, es ahora el obstáculo de jugar dos finales, algo histórico para el club 'che' y que sería en el año del centenario.

