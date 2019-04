Trump veta resolución de cortar el apoyo estadounidense a la guerra en Yemen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el segundo veto de su mandato el martes, para bloquear un esfuerzo del Congreso por cortar el apoyo estadounidense a la guerra que mantiene Arabia Saudí en Yemen, que ha causado miles de muertes civiles y la peor crisis humanitaria del mundo. La resolución, que invoca la Ley de Poderes de Guerra, fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes tras ser aprobada en el Senado el mes pasado, luego de que siete republicanos se unieron a la minoría demócrata. Es la primera vez que el Congreso invoca la Ley de Poderes de Guerra, promulgada en 1973, para poner fin a una decisión unilateral de un presidente estadounidense de librar una guerra en el extranjero.



El congresista Ro Khanna, quien presentó el proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, afirmó en una declaración: “La resolución de Poderes de Guerra sobre Yemen fue un esfuerzo bipartidista, aprobado por ambas cámaras y que ha contado con el apoyo de algunos de los aliados republicanos más cercanos al presidente. No obstante, esta resolución fue una importante victoria que envía un claro mensaje a los saudíes: deben levantar su bloqueo y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Yemen si quieren mantener buenas relaciones con el Congreso de Estados Unidos. La resolución también advierte a este y a futuros Gobiernos que no deben iniciar una guerra sin buscar previamente la autorización del Congreso”. Bernie Sanders, quien lideró el esfuerzo para que el Senado aprobara la resolución, publicó en su cuenta de Twitter que estaba decepcionado pero no sorprendido por el veto, y añadió: “El pueblo de Yemen necesita urgentemente ayuda humanitaria, no más bombas”.