Los chatys, chatycos, chateros… Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 17 de abril de 2019, 16:27 h (CET) Gatolos locos, sinceros, mágicos, aventureros y con colita de ratón…2

Ahora juntos se ven las caras ¿se reconocerán?

Yo no lo sé...

creo que sí...

Pasados distintos y futuro juntos,

así es el destino que pone su punto

y yo les quiero pues son hermosos.



Nos quieren mucho

y son cariñosos.

Chantico y Pepinolo de oro

Son dos gaticos que son bonitos.

Chanty un santo. Pepolo, no tanto.

Pero se quieren

pues son hermanos.

Tienen un año y les adoro

son mi tesoro.



De día juegan, comen, beben

nos quieren de mil maneras.



De noche Chanty se duerme

y Pepo canta hasta

que no puede más su garganta.

Yo me levanto le doy besitos.



Entonces olvido que no he dormido.

Son mi familia y les quiero

con sus cosas buenas

y también las malas,

sus travesuras

y sus costumbres.



Pasaron juntos días de invierno

bajo las silvas

de un campo viejo

hasta que un día les hice míos

y míos son.



(De Tsunami de Rosas). Comentarios Olvido Martínez 17/abr/19 20:14 h. Se ve que te gustan los gatos. Yo tengo tres. No son hermanos pero se llevan bien. Olga Cid 17/abr/19 16:57 h. A mí me pasó algo similar con Badú y Mike. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.