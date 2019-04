PSOE, PP y Ciudadanos apuestan por recuperar el Pacto de Toledo Analizamos las pensiones en los programas electorales de los cinco principales partidos Nacho Moreno

miércoles, 17 de abril de 2019, 15:26 h (CET) El tema de las pensiones es uno de los más candentes siempre que se acercan las elecciones. Todos los partidos políticos incorporan a sus programas nuevas medidas, propuestas o ideas para asegurar la sostenibilidad del sistema. Según datos aportados por la plataforma Epdata, el gasto total en este aspecto en el país fue de 9.576,48 millones de euros en marzo de 2019, lo que supone un aumento del 7,04% con respecto al mismo mes del año pasado.



PSOE

Las subsidios por jubilación han sido una de las principales preocupaciones del Gobierno socialista desde que entró en el poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy en el mes de mayo de 2018. La formación dirigida por Pedro Sánchez apuesta por reformar el Sistema Público de Pensiones con el mayor consenso posible, retomar el Pacto de Toledo, eliminar el actual Índice de Revalorización y vincularlo al IPC, así como poner fin al déficit del sistema de seguridad social por medio de una serie de medidas que puedan garantizar la sostenibilidad financiera.



También se pretende reducir la brecha de género en cuanto al reparto y redefinir las fuentes de financiación. Todas las propuestas pasan por poder mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores, ya que, tal y como afirman en su programa, "no habrá pensiones dignas sin empleos dignos". La lógica socialista dice que, cuanto más altos son los salarios, mayor es la recaudación de la Seguridad Social en cuanto a cotizaciones, lo cual redunda en una mayor tesorería para pagar las pensiones.



PP El Partido Popular también aboga por recuperar el Pacto de Toledo aprobado en 1995 con el objetivo de poder asegurar la durabilidad del sistema y su viabilidad económica. Los de Pablo Casado pondrán el punto de mira en la mejora de la transparencia de las pensiones, el impulso en el marco del diálogo social y la separación de las distintas fuentes de financiación a través de una política económica encaminada a la creación de empleo.



Además, también se pone el foco sobre la brecha por la maternidad, ampliando el complemento a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo disfrutaban.



Podemos La fuerza política liderada por Pablo Iglesias establece una serie de medidas y propuestas que puedan asegurar las pensiones a largo plazo. En el caso de que la formación morada entrara en el poder, se garantizaría la sostenibilidad del sistema con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva por medio del denominado "impuesto a las grandes fortunas", que gravaría el patrimonio de los millonarios, así como la implantación de un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, que sería del 20% para los bancos y las empresas de hidrocarburos.



Además, se diseñaría una estrategia que permitiera el aumento progresivo de las pensiones no contributivas y se estudiaría la elaboración de un plan que garantizara unos subsidios dignos para los españoles emigrantes y retornados.



Ciudadanos

Así como PSOE y PP, Ciudadanos también incluye en su programa la propuesta de recuperación del Pacto de Toledo para buscar el consenso sobre una reforma que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. También se pretende que los ciudadanos tengan la opción de trabajar y cobrar una pensión completa al mismo tiempo.



Además, el programa de la formación naranja propone que los autónomos puedan "contabilizar toda su vida laboral para el cálculo de su pensión".



Vox

El partido de Santiago Abascal contempla la posibilidad de establecer un nuevo modelo para la jubilación (mixto de capitalización y reparto) basado en los principios de la solidaridad, garantizando una pensión mínima, y la propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral. Además, las pensiones contributivas estarían exentas en el IRPF y se propone también la creación de un fuerte incentivo fiscal a los planes de pensiones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más del 50% de los contratos temporales en España son por seis meses o menos Durante la Semana Santa se registra el primer pico de turismo anual para España y también uno de los momentos del año con mayor demanda laboral Las demandas de la "España abandonada" El Gobierno ya ha elaborado un plan para frenar la situación de despoblación que se da en las zonas rurales El debate sobre la eutanasia vuelve a entrar en escena ​Según el Código Penal, todo aquel individuo que induzca o coopere en el auxilio al suicidio de otro se enfrenta a entre dos y diez años de prisión El Gobierno de Pedro Sánchez se aferra a los Decretos Ley La importante cantidad de iniciativas aprobadas tras el anuncio de las elecciones concentra las críticas de la derecha Operación Chamartín LIII: RENFE está en las nubes, o silbando Con ADIF callado y de perfil, el Ayuntamiento de Madrid en tránsito y el adjudicatario DCN a lo suyo, falta por ver qué va a hacer RENFE