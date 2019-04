El escalofriante thriller que denuncia abusos sexuales como los sufridos en el colegio Maristas John Nicholl fue ex oficial de policía y trabajó en los servicios sociales de protección infantil Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

miércoles, 17 de abril de 2019, 14:48 h (CET) Nuestro país se encuentra en estos momentos asistiendo mediáticamente al juicio sobre los abusos sexuales a alumnos del colegio de los Maristas. Y es que hay una realidad en España y en el resto del mundo que no se puede negar: los abusos a menores se producen con más frecuencia de la que nos gustaría.



En este marco social, libros como los del inglés John Nicholl, nos atraviesan de una forma escalofriante porque al leerlos, nos damos cuenta de que estamos más cerca de la realidad que de la ficción. John Nicholl fue ex oficial de policía y trabajó en los servicios sociales de protección infantil, trabajos que le sirvieron de experiencia para escribir posteriormente sus cruentas historias. El blanco es el color más frío es la primera traducción al castellano de sus libros y en ella nos retrata a un depravado sexual que se obsesiona con el hijo de una familia adinerada. El lector sabrá su identidad desde el principio, pero también desde el principio deseará con todo su ser atraparlo antes de que haga daño a la siguiente víctima.



Ten cuidado en quién confías… La familia Mailer no es consciente del terrible peligro que corren sus vidas cuando su médica de cabecera remite a su hijo de siete años, Anthony, a un servicio de orientación psicológica tras el fracaso y ruptura del matrimonio de sus padres.



El doctor David Galbraith, de 58 años, es un depredador pedófilo sádico, que trabaja como psiquiatra infantil, y ya ha asesinado a un niño en el sótano insonorizado que tiene en la mansión georgiana del sur de Gales que comparte con su esposa y sus dos hijas pequeñas.



Anthony se transforma en la obsesión desmedida de Galbraith, que no se detendrá ante nada para convertir en realidad sus fantasías macabras.



John Nicholl tiene ya seis obras publicadas, todas ellas duras, con marcado estilo galés, en donde refleja realidades a denunciar. El blanco es el color más frío se centra en el abuso de menores, y ha sido número 1 de ventas en la plataforma de Amazon.com, llevando al autor a la categoría de best seller en su país.



«Dedicado a todos los supervivientes del mundo» El libro se puede adquirir tanto en papel como en digital en la plataforma de Amazon y Lektu. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los chatys, chatycos, chateros… Un poema de Aurora Varela Entrevista a Odette Méndez, organizadora del 2° encuentro Internacional de Poetas en México ​En este encuentro brillará infinitamente el hechizo de la poesía "Dinero, ¿estás ahí?", un libro que ayuda a enfocar nuestra conciencia hacia la abundancia Incluye varios ejercicios prácticos para cambiar el foco de atención de tu conciencia Si lo hubieras dicho… Un poema de Aurora Varela ‘Esa bruma insensata’, la nueva novela de Enrique Vila-Matas La novela habla de la relación entre Simon Schneider y su hermano, el escritor de gran éxito, y difícil (¿imposible?) accesibilidad, Gran Bros