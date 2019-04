"Dinero, ¿estás ahí?", un libro que ayuda a enfocar nuestra conciencia hacia la abundancia

Editorial Kolima acaba de publicar Dinero, ¿estás ahí? escrito por Jean Guillaume Salles, investigador multidisciplinar. En este libro, su autor nos ofrece una visión revolucionaria sobre cómo gestionar y atraer el medio que mueve la economía y nuestras vidas: el dinero.



Solemos pensar que nuestros problemas económicos se deben a la mala suerte, a nuestro nivel de formación, a que tenemos un empleo malo y mal pagado, a nuestra incapacidad para manejar el dinero… pero quizás no es así. Nuestro sistema social y económico nos hace creer que hay que “hacer” para “tener”, y que “tener” es lo que nos hace existir; pero, ¿y si es al revés? Primero hay que “ser” y luego “actuar” a partir de nuestro estado de ser, y entonces la consecuencia será “tener”.



Esta inversión de los factores es lo que propone Dinero, ¿estás ahí? Todo lo que tenemos asumido parece ser una realidad absoluta, pero solo es la parte visible del iceberg. Y la parte más grande, la que no se ve, obedece a otra lógica, que tendremos que descubrir para modificarla y con ella cambiar también nuestra realidad, porque si todo lo que hemos hecho hasta el momento para solucionar un problema económico no ha funcionado, a lo mejor no es que no tengamos suerte o seamos un poco inútiles: a lo mejor es que hay que buscar la solución por otro lado.



En este libro descubriremos que somos «víctimas» de nuestra historia familiar, y sobre todo transgeneracional, o sea, la de nuestros antepasados. Descubriremos también cuáles son los programas inconscientes que hemos heredado e instalado a partir de nuestras propias experiencias vividas y que siguen pilotándonos. Aprenderemos a identificar, a cambiar y a «desprogramar» todo eso para hacer que ese problema finalice.