Comprobado: Juego de Tronos adora Europa La multimillonaria saga fantástica basada en las novelas de George R.R. Martin donde no falta ni un solo personaje ficticio, elige localizaciones de Europa a lo largo de todas sus temporadas Redacción Siglo XXI

martes, 16 de abril de 2019, 16:45 h (CET) Contando con un total de 47 premios Emmy, la serie va a contar con un total de seis episodios en su octava temporada. Ésta se rodó entre octubre de 2017 y julio de 2018 en diferentes lugares de Europa y, aunque ya hemos podido ver su primer episodio, aún nos quedan muchos paisajes por delante y, sobre todo, mucha fantasía. Son muchísimos los fans que han viajado alrededor del mundo para ver los lugares de rodaje, pero ¿cuáles son los países europeos a los que puedes viajar si quieres sentirte como un rey? La página web de viajes Holidayguru hace un repaso por las localizaciones europeas más famosas que hemos podido ver en Juego de Tronos.



Islandia: la ficción tampoco puede resistirse a sus encantos

Los salvajes más famosos de la televisión vienen del norte de Poniente, más allá del Muro, o lo que es lo mismo, en Islandia. Al norte de esta impresionante isla se encuentra el Lago Mývatn. Muy cerca de él están las termas Grjótagjá y Stóragjá. Aquí es donde se rodó, en la tercera temporada, la romántica escena entre John Snow e Ygritte. Unos kilómetros al sur, en Dimmuborgir, los fans podrán encontrar un imponente campo de lava con unas formaciones rocosas de lo más bizarras. Fue aquí donde los salvajes asentaron su campamento cuando se dirigían hacia el sur.



No es de extrañar que paisajes únicos y originales sean usados para grabar la serie e Islandia cuenta con una amplia variedad de escenarios que no necesitan de ningún retoque o efectos especiales.



Irlanda del Norte: la casa de los Starks y de turistas de todo el mundo

En la isla de Irlanda y, concretamente, en el norte, es donde se asienta la familia de los Starks. La primera aparición de los Caminantes Blancos al principio de la serie fue rodada en el Parque Nacional de Tollymore. La ciudad de Magheramorne es muy conocida por numerosas escenas en las que aparece John Snow. El paseo a caballo de Theon Graufeud con su hermana en las Iron Islands también se creó aquí.



Otras escenas tienen lugar en escenarios como el Lago Strangford Lough, el castillo Audley o el puerto de Ballintoy.



No es de extrañar que los productores de la saga se hayan decantado en numerosas ocasiones por Irlanda del Norte, un destino que cuenta con un sinfín de paisajes y zonas verdes.



Mediterráneamente en España, Malta y Croacia



España

En la provincia de Sevilla podemos ver escenas rodadas no sólo en el Alcázar de Sevilla, sino también, en una escena en la que quizá es menos reconocible, la plaza de toros de Osuna. En ella podemos ver a uno de los dragones, Drogon, ayudando a la madre de dragones, Targaryen, salvándola de los Hijos de la Arpía. Otro de los escenarios más famosos y reconocibles por los españoles que ya lo han visitado, es el Castillo de Zafra, en Guadalajara, en el que vemos nacer a John Snow. Este castillo sufrió muy pocas alteraciones por parte del equipo, siendo uno de los monumentos más identificables. Las calles de Gerona se llevaron buena parte de protagonismo en la sexta temporada escenificando el Gran Septo de Baelor y la ciudadela de Antigua, y otras ciudades del sur como Almería con su desierto de Tabernas o Córdoba con su histórico Puente Romano tampoco pasan desapercibidas. El Flysch de la costa guipuzcoana en Zumaia y San Juan de Gaztelugatxe en Vizcaya presentan uno de los paisajes más impresionantes de la sexta temporada.



Qué les vamos a decir a los productores si ya no nos quedan temporadas, ¡pero podían haber grabado una escena en cada una de las comunidades y ciudades autónomas españolas, y aún nos sobrarían impresionantes paisajes y monumentos!



Croacia y Malta

La preciosa ciudad bañada por el Adriático da vida a la capital de Poniente. Cualquier persona que visite el sur, más concretamente, Dubrovnik, va a poder verse en Desembarco del Rey. Quien pasee por la calle Stradun va a pensar, lo quiera o no, en Cersei y su paseo de la vergüenza. Además de Dubrovnik, hay otras dos ciudades croatas que aparecen en la serie. Para dar vida a Meereen y Bravos se rodaron escenas en Sibenik y para las murallas de Desembarco del Rey, la pequeña ciudad de Ston fue la afortunada. Malta es también telón de fondo de Desembarco del Rey. El Fuerte Ricasoli, en la costa este, supuso un escenario perfecto para escenificar la Fortaleza Roja de este reino. La desaparecida Ventana Azul, que siempre fue uno de los lugares más emblemáticos y visitados de la isla, tampoco pasó desapercibida a ojos de los productores, y fue testigo de la boda entre Daenerys y Drogo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

