Si lo hubieras dicho… Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 16 de abril de 2019, 16:33 h (CET) Que me amabas... no estaría buscando,

en otro lado encontrando

y olvidando.



Si me hubieras contado

sólo un poco,

tú no estarías solo,

no sería el fracaso.

Si yo lo supiera,

no te habría dejado

pues siempre he soñado

con estar a tu lado.



Para el Gatete Pochito, que lo están operando ahora de su oído izquierdo en el veterinario.



Comentarios Kika 16/abr/19 21:27 h. Suerte Pochito

