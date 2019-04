El Atleti recupera ánimo a costa (2-0) de un Celta apurado en la tabla La fórmula Oblak-Griezmann bate a un Celta sin Aspas Redacción Siglo XXI

El Atlético de Madrid venció (2-0) este sábado al RC Celta gracias a los goles de Antoine Griezmann y Álvaro Morata en el Wanda Metropolitano, tres puntos para recuperar la sonrisa en el tramo final de la temporada, que se antoja duro para los celestes, al borde de caer de nuevo al descenso en la jornada 32 de LaLiga Santander.

Después de perder muchas opciones ligueras ante el Barça, la polémica con la expulsión y sanción de ocho partidos a Diego Costa, el Atleti volvió al trabajo con el gen de competir hasta el final. Con el empate culé en Huesca y el triunfo rojiblanco, los del 'Cholo' Simeone se quedan a nueve puntos del liderato con seis partidos por delante. Orgullo rojiblanco y calidad, también una vez más en Oblak, para frustrar a un Celta sin Aspas.



Griezmann se sacudió rabia contenida con un zapatazo de falta directa antes del descanso. El galo, que ha centrado más titulares por su futuro que por sus actuaciones en el campo en las semanas clave de la temporada, decantó el duelo de bajas en el Wanda, con más presión para los celestes, pero sin ese jugador diferencial.



En el Atleti el 'Principito' marcó la diferencia como Aspas venía haciendo en el cuadro de Vigo. La semana fantástica del de Moaña, con cinco goles para sacar a su equipo del descenso, supuso también una carga física que le llevó a forzar su sanción para descansar. Al Celta le pasó factura, sin pegada a pesar de la novedosa defensa del 'Cholo' con Toni Moya y Montero.



El dominio fue local aunque las mejores ocasiones fueron de los de Escribá en el primer tiempo. Oblak sacó su repertorio para detener tres buenas jugadas de un Celta que perdonó con Maxi, Boudebouz y Boufal. El Atleti avisó por banda derecha, con Juanfran y Vitolo, pero fue a balón parado donde se puso por delante con una gran ejecución, potente y colocada, de Griezmann. Tras el descanso se cambiaron los papeles, pero los rojiblancos fueron mejor también esperando su ocasión atrás y cediendo el balón al rival.



El control de balón visitante no se tradujo en peligro, mientras el 'Cholo' daba entrada a Morata para hacer daño a la espalda rival. El ariete no tardó en buscar el uno contra uno y, en una recuperación con el Celta en campo contrario, el Atleti lanzó la contra que finalizó en el 2-0 de Morata, con un gran pase al hueco de Griezmann.



Con 15 minutos por delante, el Celta terminó de despedirse de sus opciones, con el Atleti cómodo para brindar el triunfo a su grada en el Día del Niño. Tres puntos que recortan con la cabeza pero que parecen más importantes en cuanto a proteger la segunda plaza. Mientras, el Celta se asoma al descenso, con la opción de caer a la zona roja si Villarreal o Valladolid ganan.

