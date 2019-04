El invierno llega el 15 de abril: Los españoles, los segundos europeos más frikis de Juego de Tronos Las figuras de acción y los juegos de mesa de la serie, los preferidos de los españoles Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 13 de abril de 2019, 09:03 h (CET) Desde su estreno en abril de 2011 en EE.UU. y Canadá, Juego de Tronos, la serie creada por George R. R. Martin ha cautivado a millones de espectadores a nivel internacional. Tras siete intensas e impredecibles temporadas, parece que el final de los Cuatro Reinos está al llegar y el invierno está más cerca que nunca: el 15 de abril se estrena en España la última temporada de la saga, que cerrará todas las tramas abiertas y determinará cuál será el esperado final de sus protagonistas. Su público europeo demuestra su fidelidad con la adquisición de todo tipo de productos de la serie, siendo los fans españoles los segundos europeos más fieles a sus personajes favoritos, de acuerdo a los datos.

idealo, el comparador de precios online líder en España, ha analizado la demanda de todo tipo de productos de Juego de Tronos, concluyendo que los españoles son los segundos europeos que más productos demandan de la serie (17,77 %), y solo se ven superados por los alemanes, que constituyen el 59,27 % del total. Tras ellos se encuentran Italia (9,96 %), Francia (9,75 %), Reino Unido (4,97 %) y Austria (3,6 %). Este estudio demuestra que el compromiso con la serie y sus personajes es internacional, y va mucho más allá del tradicional disfrute de sus episodios: los europeos juegan, coleccionan y viven Juego de Tronos. De hecho, en el caso de España este compromiso continúa creciendo: en el primer trimestre de 2019, la demanda de elementos de este éxito de HBO se duplicó frente al mismo periodo de 2018.

La admiración y el compromiso de los españoles por la serie son recíprocos. Así lo demuestra el equipo detrás de la producción de Juego de Tronos, que ha convertido muchos de los más antiguos monumentos y más salvajes desiertos, playas y parajes naturales de toda España en los escenarios de esta tierra legendaria donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida,ambientando sus historias a lo largo de toda la saga. De hecho, las ruinas de Itálica, en Sevilla, serán uno de los escenarios de la última temporada, cuyo rodaje contó con un presupuesto total de 90 millones de euros.

Madrid, Andalucía y Cataluña, los mayores fans idealo también ha analizado la demanda de productos de la serie en las diferentes comunidades autónomas, constatando que los fans de Juego de Tronos se reparten por todo el territorio nacional, aunque la demanda la lideran los madrileños (25,03 %), pese a que la capital de España no ha sido escenario de ningún rodaje. Andalucía (14,91 %) y Cataluña (13,54 %) son la segunda y tercera región respectivamente por volumen de demanda.

No es extraño que precisamente esas dos ciudades ocupen el segundo y tercer puesto del ranking, ya que las localidades andaluzas como Sevilla y su Alcázar, la Plaza de Toros de Osuna y sus Reales Atarazanas, o Córdoba y su Puente Romano y su Castillo de Almodóvar del Río han sido algunas de las favoritas para recrear algunos de los escenarios más clave de la serie, y sus habitantes sienten una conexión más fuerte con los Cuatro Reinos. Sucede lo mismo con Valencia (10,88 %) y Peñíscola, Aragón (5,09 %) y Zaragoza o con el País Vasco (3,25 %) y su inconfundible San Juan de Gaztelugatxe, enclave de la mítica fortaleza Rocadragón.

En cuanto a la preferencia de productos, los favoritos de los españoles son las figuras de acción (76 %) y los juegos de mesa (22,9 %), seguidos a mucha distancia por los videojuegos (0,63 %) y los USB (0,46 %). Drogon y Daenerys son los personajes favoritos en lo que a figuras coleccionables se refiere, seguidos por Jon Nieve, Castle Black, Cersei Lannister y El Perro. Por su parte, el favorito indiscutible de los juegos de mesa es el Monopoli, tanto en su edición normal como en la coleccionista y versión en inglés.

"Juego de Tronos, al igual que muchos otros contenidos, se ha convertido en mucho más que una serie de televisión. Se ha creado toda una cultura a su alrededor, a nivel internacional, que se vive de forma muy cercana en España", explica Adrián Amorín, que añade: "Como resultado de esta pasión por la serie, los europeos demandan los productos de sus personajes favoritos, y los comparadores de precios les permiten adquirirlos al precio más asequible posible".

