​Rossi Er, sutilmente le canta a la vida

miércoles, 10 de abril de 2019, 15:46 h (CET) Crecer en un hogar donde uno de los padres es maestro es respirar fragancia de conocimiento, es sentirse la persona más afortunada de la circunferencia terrestre, Rossi, a los 6 años aprendió a leer y a los 8 años escribió sus primeros versos, desde su infancia ella inició a percibir el aroma de la lectura, gracias que creció en un hogar donde su mamá era maestra.



Rossi Er, nació el lunes 27 de diciembre de 1965, en la bella Región, Valle del Cauca, Colombia, es poeta y escritora, sutilmente le canta a la vida, medio ambiente, familia, social, especialmente al romanticismo. Es la segunda hija de tres hermanos, es madre de dos hijos. Casi por toda su vida ha vivido escribiendo poesías pero lo hacía para sí misma, pero en estos últimos 6 años, ha decidido a volar con gran eminencia y Facebook ha sido su cómplice ideal para relacionarse con poetas de diferentes países del mundo hispanohablante.



“Murmullos de libertad” “Murmullos de libertad”, (Febrero, 2019), es el último libro que ha publicado Rossi, en palabra de la autora: “Mi libro es una recopilación de mis poemas románticos y sociales, el nombre lo escogí porque para mí, escribir significa libertad. Es una catarsis para mi alma, esa libertad que todos anhelamos para poder expresar la inconformidad ante algunos sucesos de nuestra convulsionada sociedad actual, pero que por alguna razón a veces solo es escuchada como un murmullo entre la multitud y los avatares de la vida”.



“Mujer abre tus alas” En su poemario, “Murmullos de libertad”, tiene un poema que es un himno de fuerza, respiración, fortaleza y esperanza reluciente, para las mujeres que viven diferentes maltrato por parte de su pareja o de otras personas, el poema es ‘Mujer abre tus alas’. Fragmento



“Dolores y penas, gritos que el alma ahoga/ en el eco mudo de los silencios./ Maltrato cruel que mutila el alma,/ lacera el cuerpo y el corazón./ Huye mujer de ese ser que no te ama,/ que destruye tu alma y tu autoestima,/ y que nunca cambiará./ Abre tus alas, levanta el vuelo,/ vence de una vez a tu maltratador,/ enfrenta con valor a tu enemigo” (…).



El hombre que le provoca tristeza a una dama, es inmensamente desnaturalizado que no tiene sentimientos y su existencia es colosal decepción del Universo. Si vamos a provocarle lágrimas a una mujer que sea de plural e ilimitada felicidad.



Participaciones literarias Er, es columnista de el periódico “El Querendón” de Pereira, Colombia. Sus poemas también pueden leerse en su página oficial de Facebook “Letras pasión y sentimientos”. Sus poemas han sido leído en radios online, también han sido publicados en diferentes revistas y antologías donde participan poetas de los diferentes países de la región latinoamericana. Para el 2016 participó en el concurso internacional de poesía “Realiza tu Sueño”, de La Casa Cultural El Manantial de México siendo una de las ganadoras, cuyo premio fue la publicación de su primer libro: “Mujer de fuego”.



“En los senderos de la conciencia” José Manuel Gutiérrez, es el autor del prólogo del libro, “En los senderos de la conciencia”, gratamente describe el fabuloso contenido que Rossi, con suma delicadeza le trasmite al lector: “Cada página, cada poema, cada verso es un ramo de diversidad en el que las emociones están en un lenguaje sin efectos grandilocuentes, Rossi Er, nos describe, nos denuncia con su lenguaje directo, sin intentar disfrazar la realidad con el manto de la hipocresía, la cruda existencia de la misma, que como decíamos es atemporal, pues históricamente estos problemas han existido en mayor o menor medida desde que el ser humano es “civilizado”. En versos cortos, combina las palabras llegando a estremecer el sentimiento de cualquier lector (…).”



Libros publicados Rossi, ha iniciado el 2019 con muchos éxitos de publicaciones literarias, en lo que va del año asombrosamente ha publicado tres libros:



Mujer de fuego, (2016). Frases Insomnes, (2018). En los Senderos de la conciencia (2019). Laberintos del alma, (2019). Murmullos de libertad, (Febrero 2019).

Antologías Planeta tierra, nuestro hogar - Perú (2017). Antología Libro de reflexiones -Chile (2018). Antología Los refranes en mi vida –Perú (2018). Antología homenaje a La Mujer trabajadora, (2018). Antología Puente de Palabras, -Argentina (2018). Antología Grito de mujer, -México (2018), Antología Grito por mi, México (2019), etc.

