La gestión óptima de la maternidad subrogada pasa por que Seguridad Social cubra los costes

La legalización de la gestación subrogada es uno de los grandes temas de actual campaña electoral, con un partido claramente a favor: Ciudadanos, dos claramente en contra: PSOE y Vox, y otros con posiciones más o menos ambiguas y cambiantes: PP, Podemos, ERC, PdeCat y Compromis. Este debate se reproduce en el seno de la Unión Europea, donde hay países que la prohíben, como Alemania, Francia e Italia, y otros que la permiten, como Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos o Portugal.



“El problema -explica el doctor Jan Tesarik, especialista en reproducción asistida- es que en España este debate es fundamentalmente ideológico y electoralista y no aborda los verdaderos problemas derivados de autorizar o no esta la técnica”. Para él, la cuestión más importante se refiere a su remuneración, aceptada por ejemplo en California, Grecia y Ucrania.



Según este especialista, “Admitir la gestación subrogada ‘altruista’ y prohibir la ‘remunerada’ para evitar el ‘abuso’ de mujeres pobres por parejas ricas, suena noble. Sin embargo ¿Cómo impedir que la gestante subrogada reciba dinero por debajo de la mesa?”. Para Tesarik, “sería más transparente regular el coste justo y, aún mejor, cubrirlo por la seguridad social con el fin de permitir el acceso a la gestación subrogada a todas pacientes necesitadas, sin excluir las económicamente desfavorecidas”.



No a la consanguineidad El programa de Ciudadanos recomienda realizar la gestación subrogada “en condiciones de igualdad, dignidad y ausencia de lucro, expresivas de la más intensa solidaridad entre personas libres e iguales”. Sin embargo, también señala que “La mujer gestante por subrogación no podrá tener vínculo de consanguineidad con el o los progenitores subrogantes.” Algo paradójico para este médico que señala que es en la “dónde podemos encontrar un grado más intenso de solidaridad y no tiene sentido aplicar el vínculo de consanguineidad como un criterio de exclusión”.



A pesar de todo, en su opinión Ciudadanos es el único partido que trata la cuestión de una manera seria y constructiva. “Lo más importante -concluye- es proteger tanto a la madre subrogada como al niño por nacer contra riesgos para su salud. Y esto es posible evitando embarazos múltiples, relacionados con partos prematuros, transfiriendo un solo embrión seleccionado mediante el cribado genético preimplantacional, y hacer este cribado con técnicas no invasivas”.



Gestación subrogada en el mundo En un trabajo reciente, el doctor Jan Tesarik analizaba la legislación sobre la gestación subrogada en 47 países del mundo. Dentro de la UE, España, Alemania, Austria, Finlandia, Francia e Italia figuran entre los que la prohíben. Mientras que se autoriza en Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grecia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y República Checa. También es legal en África del Sur, Argentina, Armenia, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Georgia, Irán, Israel, Kazajistán, Méjico, Nueva Zelanda, Panamá, Rusia, Tailandia, Ucrania y Vietnam. En EEUU, la legislación varía según cada estado.



Sin embargo, existen varios matices que condicionan la posibilidad de la gestación subrogada en diferentes países. A parte de las limitaciones relacionadas con la nacionalidad o residencia (Israel, Méjico, Tailandia), religión (Israel), estado civil y orientación sexual (algunos estados de Estados Unidos), la cuestión más importante tiene que ver con su remuneración. California, Grecia y Ucrania serían los únicos lugares donde no existe prácticamente ninguna limitación.