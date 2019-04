Criptomonedas: ¿Qué podemos esperar?

La consultora Trust Corporate entrega detalles sobre el panorama actual de las criptomonedas, el comportamiento que podrían tener algunas divisas como el Bitcoin, Ethereum o Ripple y lo que se puede esperar de ellas para lo que queda del año.



“Estas divisas son una alternativa distinta del sistema financiero tradicional, y ese boom que tuvieron en algún momento no se va a dar de nuevo. Es el momento de mantenerse observando, y si alguien tiene la capacidad de inversión que permita asumir el riesgo se puede ver qué pasa, pero alguien que tiene pocos ahorros al invertir en criptomonedas puede vivir eternamente angustiado revisando el precio de estas divisas”, explica James Hernández, presidente y cofundador de la consultora Trust Corporate.



En la actualidad las criptomonedas han llegado a un punto de estabilidad, con precios que se mantienen entre los 3.600 y 4.200 dólares, aunque hubo un momento en que estas divisas pasaron de costar 2 mil dólares a 19 mil, en un proceso relativamente rápido.



“El crecimiento fue abrupto pero se sabía que en algún momento iba a bajar, ya que a nivel de inversión hay un principio que dice que cuando algo tiene una curva de crecimiento superior al 45% hay que tener cuidado porque esta por caer, es un tema estadístico. Hay personas que compraron Bitcoins y pensaban que estaban ganando dinero, pero al día siguiente la divisa bajó y lo perdieron todo”, agrega Hernández.



Si bien se pueden hacer colocaciones en este tipo de divisas, los expertos estiman que se puede perder poco o ganar poco. El gran problema de las criptomonedas a la fecha ha sido que estas divisas digitales no cuentan con el respaldo de un Banco Central o entidad financiera, por lo que si llega a surgir algún problema no hay a quien reclamarle.



Es el caso de la muerte de Gerald Cotten, creador de QuadrigaCX, compañía de intercambio de criptomonedas de Canadá, que provocó la preocupación de más de 100 mil usuarios que usaban su servicio, quienes hasta el día de hoy no pueden acceder a sus fondos y no saben dónde están sus criptodivisas.



“Los principales detractores de las criptomonedas son los banqueros tradicionales, quienes alegan que el Bitcoin, Ethereum o Ripple son monedas que no tienen ningún tipo de regulación o normativa que rija su funcionamiento. Por eso quienes crean estas criptomonedas han establecido asociaciones y han buscado formas de autorregularse o cuidarse de lavado de dinero o narcotráfico”, detalla el experto.



Se espera que debido a la globalización se cree una moneda que no dependa de un banco, sin tantos límites como los tienen las entidades financieras tradicionales y que sirva de medio de pago general. Es por esto que la regulación de las criptomonedas es necesaria, ya que entregaría seguridad a los usuarios y permitiría que este tipo de divisas tengan una mayor aceptación en todo el mundo.



Hasta fines de marzo, el mercado de las criptomonedas se componía de 176.490 millones de Dólares Americanos, de los cuales el Bitcoin acapara el 50,3% del total, según el sitio Coinmarketcap. Dada la magnitud del capital que compone el mercado de las criptomonedas y la posición que ocupa el Bitcoin, en febrero, la Reserva Federal de Estados Unidos consideró la inclusión del Colapso del Bitcoin como “Riesgo Saliente” para las pruebas de estrés de las empresas a nivel mundial.