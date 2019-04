​“Reflexiones educativas para las nuevas generaciones”, un texto que debes leer “Fecundemos con el corazón nuestra labor intelectual para acercarla a los demás” Abel Pérez Rojas

lunes, 8 de abril de 2019, 16:51 h (CET) Por ser un trabajo que sintetiza y da pie para cavilar en torno a múltiples caras de la realidad educativa en el mundo, el libro Reflexiones educativas para las nuevas generaciones, de Salvador Calva Morales, es un texto ligero, pero puntual y profundo, que vale la pena leer.



Este fin de semana, en el marco de su septuagésimo quinto aniversario de vida, mi amigo, el doctor Salvador Calva Morales, presentó su libro Reflexiones educativas para las nuevas generaciones, el cual significa en gran medida la documentación escrita de varias de sus entrevistas realizadas en su programa de radio televisión por Internet: Compartiendo tu Opinión (2015 – 2016. Sabersinfin).



Su libro es un compendio de cincuenta artículos educativos de alrededor de seiscientas palabras cada uno. Me congratulo de haber coordinado la labor de organización y edición del libro, porque esto permitió que hoy cualquiera pueda acceder a su lectura, y con ello enriquecer el diálogo en torno a asuntos educativos de actualidad.



Como un anticipo y con la autorización del autor, te comparto el prólogo que escribí para esta obra publicada bajo el sello editorial de la Universidad Mesoamericana.



Es inteligente que los seres humanos hagan un alto para realizar un recuento de su vida y su obra, porque con ello organizan e impiden que se pierdan con el paso del tiempo.



Más allá del registro está la valía incalculable si surge el firme convencimiento de poner al servicio de las futuras generaciones lo que hemos investigado y descubierto.



La documentación de nuestro pensamiento, combinada con la actitud de servicio, provoca que la labor intelectual deje de ser sólo un resultado de nuestra materia gris y fecunde los terrenos del corazón.



Este libro de Salvador Calva Morales es germen cerebral que se incubó en largas horas de conferencias, charlas y clases del autor frente a muy diversas audiencias, pero que desfogó en tinta y papel ante el ineludible deber de hacer realidad el lema: “Por amor a la humanidad”.



Reflexiones educativas para las nuevas generaciones acerca una serie de tópicos valiosos que deben estar presentes en las charlas y análisis de quienes están inmiscuidos en la educación de cualquier modalidad, con un acierto enorme: lo hace a través de lecturas breves, ligeras y directas.



Por ello, la presente obra puede leerse iniciando desde cualquiera de los artículos que la componen, sin afectar con esto su esencia ni la comprensión del mensaje.



Cada artículo de este libro tiene vida propia, que en su conjunto conforma un corpus con consistencia y profundidad. No se necesita ser experto docente ni investigador educativo para valorar lo que el autor dice, porque es tal el acierto de Salvador Calva, que cualquiera puede entender la exposición e involucrarse en el fondo del asunto.



Por si fuera poco, cada uno de los artículos cobra gran valía para investigadores educativos, porque conllevan líneas de exploración que deben inspirar y provocar su labor.



Reflexiones educativas para las nuevas generaciones, es, sin duda alguna, una obra de gran valía que puede y debe analizarse a la luz de la educación, del periodismo y de la cultura de paz.



Hasta aquí el breve prólogo que escribí para el libro que hoy te presento.



Vale la pena que te des la oportunidad de leer este libro y, por supuesto, de hallar elementos que enriquezcan tu convivencia diaria a partir de una actitud consciente.

