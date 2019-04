El Barça supera a un Atlético con 10 y ensaya el alirón Suárez y Messi deciden el título en cinco minutos finales de magia blaugrana Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 7 de abril de 2019, 07:13 h (CET) El FC Barcelona ha ganado este sábado al Atlético de Madrid (2-0) en el Camp Nou en un ensayo general del alirón en LaLiga Santander, que está prácticamente sentenciada con 11 puntos de diferencia entre blaugranas y 'colchoneros', en un duelo marcado por la expulsión de Diego Costa a la media hora y los goles de los amigos Suárez y Messi en cinco minutos finales explosivos.

Se defendió con uñas y dientes el Atlético de Madrid, sobre todo tras quedarse en inferioridad numérica, y se consagró a un Jan Oblak que estuvo enorme. Sólo no pudo con Suárez, que mandó con rosca un balón con 'título en el bolsillo' grabado en él, ni con Messi, que engañó a todos mandando un pase a la red.



Once puntos entre Barça y Atlético, que tiene una utopía por delante si quiere evitar que el equipo catalán revalide el título liguero. El Barça fue mejor, antes y después de la expulsión de Costa, tuvo muchas más ocasiones, palo incluido, y pese a Oblak logró terminar su asedio con conquista.



Aunque no esta noche, porque las matemáticas dicen que el título sigue en liza, el Camp Nou cantó 'Campeones, Campeones' a los suyos, que fueron superiores pero con desatino y falta de puntería. Sólo el final del encuentro, eléctrico, con el Atlético ya agotado físicamente, pudo romper el empate inicial que daba alguna remota esperanza al equipo del Wanda Metropolitano.



Simeone estuvo valiente, obligado a serlo, en los cambios. Primero dio entrada a Correa, poco después de quedarse en inferioridad por culpa de Diego Costa, y después a Álvaro Morata. Con un 4-4-1 salvo un 4-3-2 que apenas pasó de ser breve. Pero, sabiendo que la derrota les eliminaba del todo de la lucha por el título, prefirió esperar a una contra que no llegó.



Acciones a balón parado, y esa espera con fe ciega a enganchar un balón al contraataque, fue lo poco que propuso un Atlético que no pudo llevar a cabo su plan inicial. El Barça, que también sabía lo que estaba en juego, convirtió el fútbol en frontón, probó y probó a Oblak hasta que el esloveno falló, si se puede llamar fallo a no llegar al tirazo de Suárez, primero, y al engaño de Messi, sutil para mirando al centro del área enviarla a la red.



La primera parte tuvo como momento destacado la expulsión con roja directa de Diego Costa, que dejó al Atlético en inferioridad a la media hora. Pudo ser el palo de Jordi Alba, o las dos paradas claves de Jan Oblak a Philippe Coutinho, pero el delantero 'colchonero' se ganó con su insulto la roja, dejó tocado a los suyos y quizá propició que esta Liga se haya terminado en esta jornada 31.



El Atlético empezó bien, teniendo incluso el balón y jugando con criterio. Atrás, una roca bastante sólida aunque respirando viendo fallar al Barça. Arriba, Diego Costa tuvo un remate de cabeza y Griezmann, silbado en el Camp Nou tras 'La decisión' de seguir siendo rojiblanco, fue el único en dar trabajo a Marc-André Ter Stegen.



Con este resultado, el Barça restará jornadas para hacerse con LaLiga. Hasta sumando tres derrotas y un empate la ganarían. El Barça se enfrentará ahora al Manchester United, este miércoles en Old Trafford. Una cita a la que acudirá con el mejor de los ánimos. Por cierto, el técnico 'red devil' Ole Gunnar Solskjaer estuvo en el palco del Camp Nou para tomar nota del equipo blaugrana.

