El Barça gana al Khimki e irá a los 'playoffs' positivo

El Barça Lassa se ha despedido este viernes de la fase regular de la Euroliga con victoria sobre el Khimki (83-74) en el Palau Blaugrana, en un partido con altibajos pero que sellaron con oficio para acumular moral de cara a los 'playoffs' ante el Anadolu Efes, con un inspirado Ante Tomic liderando a sus compañeros desde la capitanía.

No había nada en juego, ni para Barça ni para Khimki. Los culés por saber que ya eran quintos y que se medirán al Efes en los cruces con factor pista en contra. Los moscovitas, por estar eliminados semanas atrás y poder permitirse, además, dejar en casa a su estrella Alexey Shved. El Barça cierra la fase regular con un 18-12, dos victorias menos que su siguiente reto.

Quizá por estar pensando en el Efes, o en la Liga Endesa, o en no tener lesionados y no forzar la máquina, el Barça salió desenchufado al Palau. Una defensa muy floja y permisiva, algo insólito con Svetislav Pesic en el banquillo; un ataque desordenado y un ritmo lento que propiciaron el 21-32 del primer cuarto.

Pero este Barça, tan sólido respecto al de las temporadas anteriores, salió a limpiar su imagen en un segundo periodo claramente suyo. Un parcial de 18-0 permitió dejar atrás los 15 puntos de desventaja --máxima del Khimki-- para coger la iniciativa en el marcador, e irse al descanso con un apretado 44-43.

Tuvo todavía que sobreponerse a un segundo bajón el Barça. Cuando el Khimki encontraba inspiración ofensiva, sufrían los azulgranas pese a mejorar su defensa respecto a los primeros diez minutos. Dejó al Khimki en 15 puntos en el tercer parcial, pero sólo anotaron 10 los locales y tuvieron que remontar de nuevo.

Y lo hicieron gracias a un Kyle Kuric polifacético, anotando de triples y con mates que levantaron al Palau. Rolands Smits, Pierre Oriola y Adam Hanga confirmaron con su defensa que el Barça Lassa quería dejar atrás la Fase Regular con buen sabor de boca. Quizá no el mejor para medirse a un Efes que está en un gran momento, pero suficiente y con un 29-16 para cerrar el duelo.

No hará falta levantar un -15 si en defensa no se baja tanto la intensidad, no hará falta tirar de 'milagros' si no se acaba un cuarto con sólo 10 puntos anotados. Notas a dejar guardados en un lugar bien visible para que Pesic les ponga las pilas a los suyos de cara a los 'playoffs'. El billete para la 'Final Four' está en juego y el Efes humilló al cuadro catalán en su último careo (92-70).