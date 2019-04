El debate sobre la eutanasia vuelve a entrar en escena

El debate acerca de la eutanasia se ha reabierto en los últimos días en España. Este miércoles, Ángel Sánchez, vecino de Aravaca, decidió poner fin al sufrimiento que padecía su mujer, que arrastraba una esclerosis múltiple diagnosticada desde hace 30 años. Por medio de un vídeo que se ha hecho viral, Ángel pretendía poner el foco sobre lo duro que es conllevar enfermedades de este tipo para que todo el que lo viera se diera cuenta de la situación de abandono y calvario que han sobrellevado desde hace años.



Según recoge el artículo 143 del Código Penal, todo aquel individuo que induzca o coopere en el auxilio al suicidio de otro se enfrenta a una pena de prisión que va desde los dos a los diez años. En el caso de Ángel Sánchez, debido a que su mujer fue la que le pidió expresamente que lo hiciera y al padecer una enfermedad grave, el castigo sería el mínimo que contempla la ley y podría no entrar en prisión.



En España, para sucesos como este, existen los denominados cuidados paliativos, que se centran en mitigar el dolor sufrido por el paciente y que en teoría sirven para llevar de forma digna el proceso de la muerte, pero en muchos casos no es suficiente.



El ruido mediático generado en los medios también se ha extrapolado a la vida política con la promesa por parte del Partido Socialista de una ley para despenalizar el auxilio al suicidio, lo que está provocando que las diferentes fuerzas políticas del territorio nacional muestren sus posiciones con respecto a este tema.



La eutanasia en Europa

La situación en el resto de países de Europa es muy variada. Por un lado, encontramos naciones que son más permisivas como Holanda, donde esta práctica es legal desde hace 16 años. En Luxemburgo o Bélgica, por ejemplo, la eutanasia está permitida o, por lo menos, no es perseguida. Por otro lado, hay otros estados cuya legislación es mucho más dura: en Polonia, Italia, Francia o Portugal se persigue y se castiga el auxilio al suicidio con penas de cárcel, igual que en España.