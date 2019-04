Los supervivientes ciclón Idai se enfrentan a un nuevo desastre Oxfam pide una movilización urgente de recursos y personas para frenar el avance del cólera Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 4 de abril de 2019, 19:21 h (CET) La organización Oxfam (Oxfam Intermón en España) dice que el gobierno de Mozambique está actuando rápidamente para establecer centros de tratamiento de cólera en la devastada ciudad de Beira, pero que la comunidad internacional debe ofrecer más dinero en efectivo para apoyarle. De los 281 millones de dólares que ha pedido Naciones Unidas en su llamamiento para esta crisis, sólo se ha financiado hasta ahora el 17%.



La amenaza de una epidemia de cólera es alta. La primera muerte se ha confirmado y el número de casos está aumentando y ha superado ya el millar. El gobierno ha comenzado este miércoles una campaña de vacunación oral que alcanzará a 900.000 personas.



Este trabajo debe complementarse con una gran campaña de alerta e intercambio de información a las personas afectadas sobre cómo protegerse.



Oxfam está trabajando junto con el Ministerio de Salud mozambiqueño y ya ha capacitado a 64 activistas comunitarios que ya están trabajando para brindar información de salud vital a la población, incluyendo qué hacer si sospechan que familiares o personas cercanas están infectados. También distribuirán líquidos para purificar el agua.



Estas tareas son cruciales y deben de realizarse a una escala mucho mayor y también de forma más rápida. Oxfam planea que 1,000 activistas comunitarios trabajen en el menor plazo posible en la respuesta de salud pública. La organización continuará con el trabajo que está haciendo para transportar agua limpia, construir letrinas y distribuir depósitos de agua, cubos y jabón.



El alcance real del ciclón Idai aún no se conoce. En zonas de difícil acceso, hay todavía muchos miles de personas aisladas. El nivel de destrucción implica que llegar hasta estas personas es costoso y requiere una financiación rápida y flexible.



Oxfam forma parte de una coalición llamada COSACA junto a Save the Children y CARE. El responsable del programa humanitario de Oxfam, Ulrich Wagner, acaba de volver de una misión de evaluación en barco a Buzi, una de las áreas de difícil acceso que será priorizada en la campaña de vacunación. “Lo que vi allí es impactante, el caldo de cultivo perfecto para el cólera. Solo mirando algunos de los edificios, se podía ver que las aguas de la inundación habían subido por encima de la altura de una persona”.



“La gente está limpiando lo que queda de sus casas o tratando de construir nuevos refugios con los escombros que encuentran. Los inodoros están destruidos y desbordados. Debemos asumir que todos los pozos están contaminados, pero la gente se ve obligada a seguir cogiendo agua de ellos. Me contaron que en algunas áreas la gente estaba cavando agujeros en el suelo para tratar de encontrar agua”.



“Hasta ahora”, explica desde Beira Dorothy Sang, responsable de incidencia humanitaria de Oxfam, “la comunidad internacional ha sido rápida en proporcionar materiales y efectivos militares para ayudar a las ingentes tareas de búsqueda y rescate, pero el llamamiento de financiación de la ONU sólo se ha cubierto en un 17%, una cantidad increíblemente baja para lo que la propia ONU ha calificado como uno de los peores desastres relacionados con el clima en África.



“Para frenar una emergencia sanitaria”, dice Sang, “necesitamos que la comunidad internacional aumente el financiamiento flexible a las organizaciones que están ahora en el terreno para poder ampliar rápidamente la respuesta y contener y detener la propagación del cólera”.



“Necesitamos traer muchos más suministros y más rápido, en particular para garantizar agua limpia y una gestión segura de los desechos. Los gobiernos y los donantes deben priorizar no solo las herramientas, sino también las personas necesarias para intensificar la promoción de la salud pública en el corazón de las comunidades afectadas”.



“La tragedia”, concluye, “es que el cólera es realmente fácil de tratar y simple de prevenir. Pero si continúa presente, se desbordará y la respuesta será mucho más costosa, tanto en términos de vidas como de los recursos necesarios para detenerlo. Debemos proporcionar agua potable y saneamiento a la gente y asegurarnos de que la población se dé cuenta de que cosas simples como el jabón pueden mantener a raya el cólera".



Oxfam está proporcionando agua potable limpia a más de 8,000 personas que viven en campamentos de personas desplazadas y distribuye cubos y jabón como parte del consorcio COSACA y con su socio local AJOAGA.



Un siguiente paso crucial para evitar los riesgos para la salud es construir baños. Este miércoles ha aterrizado en Beira un avión con 38 toneladas de equipos de agua y saneamiento. El envío incluye más de un millar de letrinas para construir inodoros de emergencia, más de 20 depósitos de agua para recolectar y almacenar agua potable, 10,000 cubos para transportar y mantener el agua limpia, 3 sistemas de bombeo de agua con generadores y más de cien grifos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Reino Unido hacia nuevas elecciones generales May ya no puede gobernar más pues es la o el jefe de gobierno que más derrotas y más duras ha tenido en la historia reciente británica ​Propaganda fascista de Armenia en contra de Azerbaiyán Es evidente de que la máquina de propaganda de Armenia en Ereván y hacia el mundo han constantemente violado y acosado al pueblo trabajador y honesto de Azerbaiyán La India se consolida como el primer mercado exportador de cuero y piel a España Casi el 6% de la importación total del cuero y productos de piel de nuestro país procede de la India Cinco ONG piden al Gobierno que suspendan la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Entre 2016 y noviembre de 2018, cada 25 minutos murió una persona en Yemen a causa del conflicto Senegal, el país de la "buena acogida" La ablación es ilegal pero aún existen etnias minoritarias que la practican debido a la falta de persecución por parte del Estado