La nueva novela de Miguel Rojo: Resulta fácil hablar del día que vas a morir

jueves, 4 de abril de 2019, 17:29 h (CET) El escritor asturiano ficha por el sello madrileño Huso Editorial para ofrecer una de las novelas de la temporada. Un profesor de Historia de la Universidad de Madrid, una alumna y un joven desclasado de origen marroquí en un entorno yihadista. Dos fuerzas arrolladoras, la del amor y la del fanatismo religioso serán los factores que el azar moverá en un vertiginoso ritmo de montaña rusa.



Miguel Rojo iniciará las presentaciones de su novela en Asturias; el día 5 de abril, a las 20:00 horas, en la Sociedad Cultural Gesto de Gijón, conversará con la escritora Leticia Sánchez y la periodista María de Álvaro. Luego, el día 10 hará lo propio en el Centro Cultural El Manglar de Oviedo, en diálogo con Jorge Ordaz, escritor y profesor de geología de la Universidad de Oviedo. Actuará el dúo Orestes Barbachán (percusión) y Patricia Grana (piano y voz).



—¿Se puede? Era una alumna del último curso. No recordaba su nombre, pero la reconoció. Armando afirmó con la cabeza. Se imaginó que querría revisar el examen y protestar por la calificación que le había puesto. Les había dado las notas la víspera y a lo largo de la mañana ya habían desfilado por el despacho varios compañeros suyos por este motivo.

Con este inicio, Miguel Rojo ubica a los lectores en una historia difícil de abandonar. Resulta fácil hablar del día que vas a morir (Huso Editorial, 2019) nos presenta a un profesor de Historia de la Universidad de Madrid que se ve arrastrado hacia una pasión amorosa por una de sus alumnas. La diferencia de edad entre ambos, el escándalo en su entorno universitario y el rechazo social son motivos más que suficientes para que trate de resistirse.



—Me gustaría hablar con usted, si tiene un momento –dijo desde la puerta. Parecía nerviosa. Era alta y muy delgada. Vestía vaqueros y uno de esos chaquetones militares con una bandera alemana en la manga, que tanto parecía gustarles a sus alumnos.



Armando le señaló con la cabeza la silla que había al otro lado de la mesa para que se sentara, y esperó con un punto de irritación a que comenzara a hablar. Le llamó la atención el color cobrizo de su pelo y cómo trataba de recogerlo tras las orejas en un esfuerzo inútil por mantenerlo fuera del rostro. La animó a hablar. Tampoco tenía todo el tiempo del mundo.



Paralelamente, y a cientos de kilómetros, un joven desclasado de origen marroquí que se siente ninguneado por la sociedad francesa empieza a frecuentar los ambientes islamistas de su ciudad hasta transformarse en un fanático yihadista.



El azar hará que ambas historias, que se mueven en paralelo a lo largo del libro, se entrecrucen un viernes de diciembre en la ciudad de Burdeos. Dos fuerzas arrolladoras, la del amor y la del fanatismo religioso, mirándose vertiginosamente durante un par de segundos.



Resulta fácil hablar del día que vas a morir es una novela sobrecogedora, trepidante, que hipnotiza desde la primera línea hasta la última, y que surca los temas de siempre y de hoy: el amor, las hipócritas convenciones sociales, el fanatismo religioso, el sexo, el terrorismo, el choque de culturas.



En esta novela, Miguel Rojo, con un lenguaje sobrio y eficaz no exento de poesía, se adentra en el corazón de sus protagonistas sin prejuicios, sin cuestionamientos morales, sin tomar partido, dándonos un fresco realista sobre la historia convulsa que nos ha tocado vivir.

