Cómo ser un mochilero

¿Quieres convertirte en un mochilero? ¿Quieres hacer un viaje low cost como hacen los mochileros? Ahora mismo te damos las claves para que seas el mejor mochilero:



Antes de partir, es bueno investigar el destino el cual has decidido ya que, aunque ser mochilero es sinónimo de libertad y espontaneidad, es bien saber y conocer un mínimo el destino donde viajarás. No podemos ir por la vida a lo loco.



Deberás conocer, al menos, por precaución, cómo funciona la sanidad además de la cultura, costumbres y alimentación.



La clave de ser el mejor mochilero es la maleta. Debes tener en cuenta que deberás cargar con una mochila en la cual lleves todas las pertenencias que te sean necesarias. Quédate con esa palabra. Necesidad. Y es que, deberás sólo llevar contigo sólo prendas u objetos que te sean necesarios y que respeten las restricciones de las aerolíneas. No es necesario llevarse todo el armario, bastan unos 4 o 5 pantalones, 5 camisetas, 5 pares de calcetines, ropa interior...etc.



Aunque pienses que es poco, podrás lavar la ropa en el extranjero en lavanderías así que, no te preocupes. Este punto se conecta con el primero ya que al inicio explicamos qué es importante investigar el país para conocer las exigencias.



Los productos de limpieza o estéticos puedes comprarlos en el país donde viajarás pero recuerda que luego deberá entrar en la mochila. Además, los zapatos son muy importantes. Deben ser cómodos y resistentes. Ten además en cuenta el lugar dónde colocas los objetos ya que deberán ser accesibles para no tener que sacar todo al momento que necesites un objeto esencial. Por ejemplo, no metas la cartera o monedero en el fondo de la mochila sino en un lugar que sea accesible pero que no se quede en un lugar desprotegido. Ante todo seguridad y prevención.



Otra clave para poder ser un verdadero mochilero es que mientras estés de viaje, lleves contigo un diario en el cual apuntes todas las anécdotas y pegues las fotografías para que cuando vuelvas a casa, tengas un recuerdo precioso del viaje. Además, te recomendamos que compres algo característico del lugar para que puedas saborear el recuerdo con mayor fuerza.