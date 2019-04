El Atleti, el segundo equipo de la liga con menos apoyo por parte de sus seguidores El Getafe, cuarto en la Liga, es el equipo con menos seguidores en Instagram y Twitter Redacción Siglo XXI

miércoles, 3 de abril de 2019, 13:27 h (CET) A pesar de que la principal batalla de los equipos de fútbol se gana en el campo, la popularidad de los clubes españoles tiene sin duda otra competencia en el terreno digital. En el actual mundo online, la presencia de los equipos de primera división en las redes sociales resulta clave para informar a sus seguidores y atraer todavía más aficionados del fútbol y del deporte en general. Metricool, la herramienta la herramienta de social media analytics, ha elaborado un ranking de los equipos de fútbol españoles de primera división en sus cuentas de las tres redes sociales principales: Instagram, Facebook y Twitter. ¿Preparados? Empieza el partido:



Según apuntan los datos recogidos por Metricool, en Instagram, Twitter y Facebook, el pódium de los 3 de equipos con más seguidores está formado por Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, respectivamente, unos resultados que no coinciden para nada con la clasificación de la liga (Barcelona, Atleti y Real Madrid). En cuanto al ganador, el Real Madrid, destacan los picos respecto a las interacciones dependiendo del resultado del equipo en el terreno de juego: después de cada partido en el que el equipo queda eliminado se observa un bajón en sus perfiles sociales y, sin embargo, cuando ganaron contra el Valladolid en Liga o ante la destitución del técnico Solari, se percibe un gran pico de interacciones. El estudio destaca que los seguidores del Real Madrid comentan tres veces más las publicaciones de su equipo que los seguidores del Barcelona.



Los resultados del estudio ofrecen otras sorpresas como por ejemplo el caso del Getafe, que está en cuarta posición en la liga de fútbol, pero sin embargo es el equipo con menos seguidores en Instagram y Twitter. O bien el de la Real Sociedad, equipo que destaca por actividad, siendo uno de los que más publica en las tres redes sociales superado únicamente por el Real Valladolid en Instagram.



Otro descubrimiento del análisis de Metricool muestra que la eterna rivalidad entre Betis y Sevilla tiene un claro vencedor en el ámbito del social media: el Betis tiene más seguidores que el Sevilla, y los béticos también apoyan más a su equipo en las redes sociales.



Las publicaciones con más engagement del Atleti, Real Madrid y Barcelona





Metricool también nos descubre en este análisis qué publicaciones tienen más engagement de los 3 grandes equipos de La Liga. Empezando por el Atleti, destaca que la publicación con más likes y más engagement es en la que se comunica el final del partido de Champions League entre Juventus y Atleti, en el cual queda eliminado. ¿Será esta métrica tan elevada una muestra de apoyo al equipo? ¿O quizás son likes de seguidores de equipos rivales?



El caso el Atleti no ocurre con el Real Madrid cuando también cayó eliminado de la Champions League, ya que su publicación con más likes es la presentación de la vuelta de Zidedine Zidane como entrenador del Real Madrid. Destaca también que las dos siguientes publicaciones con más engagement son también de Zidane. Sin duda, el madridismo se volcó con esta importante noticia.



Respecto al Barça, destaca que las publicaciones que mejor funcionaron fueron tres publicaciones sobre las victorias del equipo catalán ante el Real Madrid en Copa del Rey y en La Liga. La publicación con más enagement trata de una imagen en la que Leo Messi señala a Sergio Ramos, un contenido que parece que gustó a la comunidad azulgrana.



Instagram

El top tres ordenado por seguidores es Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid respectivamente. Por lo que en la liga de las redes sociales gana el Real Madrid. Sin embargo, si ordenamos la lista de los clubes de primera por el número de likes, el que queda en primer lugar es el Barcelona con 975 mil likes.



Los atléticos, conocidos por el gran apoyo que brinda a su equipo en el terreno de juego, no parecen lograr el mismo efecto a la hora de animar a su equipo en Instagram: El Atleti se encuentra en penúltimo lugar en cuanto al engagement, solamente por encima del Villareal.

La analítica de Metricool destaca, además, que el Rayo Vallecano es el único equipo de la Liga Santander que no tiene cuenta oficial en Instagram. Hoy en día no llega a los 48 mil seguidores, por lo que sería el último en el ranking de equipos por seguidores. Los otros dos equipos con menos seguidores en Instagram son Huesca y Getafe.



Teniendo en cuenta el engagement, el vestuario que se encuentra en primera posición es el Getafe, seguido de Girona y Huesca. Según los datos arrojados por el estudio, un factor muy importante que justifica este resultado sería que las comunidades de estos equipos son de las más pequeñas: el Getafe es el equipo con más interacciones por sus seguidores, pero, a su vez, el que tiene la comunidad más pequeña. Barcelona, Real Madrid, Atleti y Villareal son los equipos con menos engagement respectivamente. Y otro dato interesante: a pesar de que es más difícil tener más engagement con comunidades más grandes, el Barcelona y el Real Madrid tienen el doble que el Atleti.



Según apunta el estudio de Metricool, la evolución del crecimiento de los seguidores del Real Madrid y el Atleti no se ha visto afectada por los acontecimientos deportivos referentes a la descalificación de la Champions, Copa del Rey y la falta de opciones para ganar la Liga



Twitter





En Twitter, el ranking respecto a los seguidores coincide con Instagram: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Así pues, el Real Madrid también se proclama campeón de la Liga en cuanto a followers en Twitter.



Los tres con menos seguidores son Alavés, Huesca y Getafe respectivamente. Huesca y Getafe vuelven a coincidir con el ranking de Instagram. Sin embargo, en esta red social el Rayo Vallecano está mucho más arriba en el ranking de followers.



El Real Madrid, Leganés y el Atleti son los que menos publican en Twitter, mientras que el Athletic de Bilbao es el líder en esta métrica con 1.167 tweets.



Facebook





Los equipos que tienen más likes en sus páginas de Facebook son Real Madrid, Barcelona y Atleti. Coincide con que estos tres equipos son los que más followers tienen en las otras dos redes sociales. Además, también son los equipos con más comentarios en Facebook respectivamente.



En cuanto al engagement, los equipos que ganan este ranking en Facebook son Rayo Vallecano, Huesca y Getafe, en este orden. Vuelve a coincidir que son los equipos con comunidades de seguidores más pequeñas. El Rayo Vallecano sería líder de la clasificación en cuanto al engagement, seguido del Huesca.



