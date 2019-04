​Razones para jugar al paintball con tus amigos Debido a que el paintball es un deporte que se realiza en su mayoría al aire libre, puede ayudar a mejorar la destreza física y mental Redacción Siglo XXI

martes, 2 de abril de 2019, 17:58 h (CET) El paintball es un deporte de aventura muy conocido en el mundo, que se juega normalmente en instalaciones pensadas para tal entretenimiento. Por norma general, se realiza al aire libre, algunas veces en áreas descampadas y otras con estructuras pensadas para recrear un escenario de guerra.



Practicar este deporte fomenta la actividad física y es divertido, por lo que es una buena manera de mantenerte en movimiento y entretenerte con tus amigos. Además, un aspecto importante, es que puede jugarse tanto por mujeres como por hombres sin importar la edad, siempre y cuando se respeten las reglas del juego.



Beneficios para el organismo Debido a que el paintball es un deporte que se realiza en su mayoría al aire libre, puede ayudar a mejorar la destreza física y mental, puesto que se necesita estrategia para poder ganarle a tus oponentes.



Por otra parte, la movilidad corporal es total, ya que al ser considerado un deporte extremo, el paintball te obliga a correr, escalar y hacer maniobras físicas que tienen grandes beneficios en el organismo. Algunos de los cuales son:



Promueve la flexibilidad del cuerpo. Debido a que los escenarios que se utilizan para llevar a cabo este deporte suelen ser realistas, habrán algunas zonas donde tendrás que realizar maniobras que requieren flexibilidad.



Fortalece las extremidades y el abdomen. El armamento utilizado en el paintball cuenta con el peso real de un arma de metal, por lo que al correr o desplazarte con ella, estarás llevando una carga que te ayudará a fortalecer tus brazos y piernas. Asimismo, el correr y agacharte de forma constante, promueve el fortalecimiento del abdomen.



Aumenta la resistencia. Ya que tendrás que correr, saltar, trepar y mantenerte en movimiento, esta práctica te ayuda a mejorar la resistencia de tu organismo de manera mucho más fácil y divertida que al hacer ejercicio.



Bienestar general. El esfuerzo que se lleva a cabo durante el juego te permite mantener tu cuerpo saludable, ya que previene enfermedades cardiovasculares, mejora la respiración, tonifica los músculos, fortalece los huesos y mejora los reflejos.



De esta misma forma, el paintball tiene efectos psicológicos, puesto que es desestresante, lo cual evita que puedas sufrir de ansiedad o depresión. Te ayuda a olvidarte de los problemas y a enfocarte en lo que sucede en el momento, lo cual promueve tu felicidad. Y sobre todo, ganes o pierdas, podrás tener el placer de decir que has practicado este deporte y aprovechado todos sus beneficios al máximo.



Beneficios sociales Así como hay beneficios físicos, también hay beneficios sociales con la práctica de este deporte, puesto que influye en la forma de vida de las personas. En este caso, fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo, debido a que, por norma general, se suele jugar en equipos. Esto es muy ventajoso para las empresas que quieren lograr compenetrar a sus empleados, pues tendrán que ponerse de acuerdo y trabajar a la par para poder lograr el éxito.



Igualmente, mejora tu autoestima, ya que podrás demostrar tus capacidades, luchar por ganar y lograrlo si le pones suficiente empeño, haciendo que te veas de una mejor forma y confíes más en ti mismo. También mejora la confianza en los demás, dado que los miembros de tu equipo formarán una parte importante del triunfo o de la derrota.



De la misma forma, podrás exteriorizar tus dotes de líder y estratega, al ponerte a la cabeza de tu equipo y crear una estrategia para ganarle a tus adversarios, contando con el menor número de bajas posibles.



Paintball en celebraciones y cumpleaños Tener una celebración o cumpleaños único es posible con la puesta en oferta del paintball para dichos momentos. En España, la oferta es bastante competitiva. Sin embargo, el Gran Paintball Madrid tiene una buena calificación por parte de los usuarios que lo han utilizado.



Cuenta con el equipamiento adecuado para mantener la seguridad de los participantes, así como marcadores, campos y escenarios especialmente pensados para la diversión de pequeños y grandes.



Sus instalaciones están disponibles para cumpleaños, eventos, team building, despedidas, entre otras celebraciones que quieras que sean diferentes. Asimismo, sus precios son bastante asequibles, teniendo una tarifa de 18 euros para adultos y 15 euros para paintball infantil.



Diversión con seguridad El paintball es una buena forma de entretenimiento sano y sin riesgos, por lo que está especialmente pensado para interesar a los pequeños por el deporte desde una corta edad. Lo mejor es que los juegos y retos que representa este deporte, mejoran el desarrollo mental de los niños, permitiendo que puedan desenvolverse de la mejor forma posible. No obstante, no solo beneficia la mente de los infantes, debido a que los adultos también denotan beneficios en el pensamiento, las preocupaciones y los niveles de estrés.



