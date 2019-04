El Valencia busca afianzar ante el Madrid su candidatura a la cuarta plaza Huesca y Celta se juegan la permanencia en El Alcoraz Nacho Moreno

martes, 2 de abril de 2019, 17:11 h (CET) El final de la Liga se acerca y la jornada 30º presenta enfrentamientos directos entre equipos con objetivos idénticos, tanto para los que luchan por conseguir el acceso a competiciones europeas como para los equipos que luchan por la permanencia en la máxima competición nacional



Valencia-Real Madrid El partidazo de la jornada tendrá lugar en Mestalla y enfrentará al Valencia de Marcelino contra el Madrid de Zidane. Los locales, con la moral por las nubes tras la sufrida victoria en el Sánchez Pizjuán, buscarán afianzar su candidatura para optar a la cuarta plaza de la clasificación, que da acceso a la Champions League. Por su parte, la plantilla madridista, sin aspiraciones esta temporada, quiere ganarse un puesto en el once del equipo del nuevo entrenador blanco.



Villarreal-Barcelona Un submarino amarillo en horas bajas tras la dura derrota sufrida en Balaídos recibe al todopoderoso Fútbol Club Barcelona de Leo Messi. Los locales, con la moral por los suelos y la enfermería llena, tratarán de evitar que los de Ernesto Valverde se lleven los tres puntos con facilidad. Como dato, destacar que la última derrota de los culés ante el Villarreal data del año 2007.

Huesca-Celta Partido de necesidades el que se jugará en El Alcoraz el miércoles a las 20:30 entre el Huesca y el Celta. Ambos equipos están sufriendo mucho esta temporada y se juegan algo más que tres puntos en un partido que promete emociones fuertes. Los celtiñas se aferran al retorno a la dinámica del grupo del ídolo de la afición, Iago Aspas, para salvar una temporada nefasta.



Sevilla-Alavés

Andaluces y vascos, derrotados en sus respectivos partidos la pasada jornada, quieren volver a la senda de la victoria para no caerse de la lucha por las plazas que dan acceso a las competiciones europeas. Los visitantes, con un estilo de juego más asentado, quieren dar la sorpresa en el Sánchez Pizjuán, que para los sevillistas esta temporada ha sido un verdadero fortín en la competición liguera: únicamente han perdido contra Getafe, Barcelona y Valencia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Granada y Albacete dan vía libre a Osasuna en el liderato En Los Pajaritos, el Numancia tranquilizó su situación en la tabla a costa de un Granada Un buen Atleti se rearma de moral en Vitoria Los colchoneros guardan la segunda plaza tras una sólida actuación ante el Alavés Leschuk rescata un punto para el Málaga en el tramo final El 1-1 de los malagueños ante un Sporting de más a menos Sevilla y Valencia se enfrentan en el Pizjuán por entrar en Champions El derbi de Barcelona podría reafirmar aún más el liderato culé Italia comienza mandando tras imponerse a Finlandia Grupo J