Presentación en la Complutense de "Léxico-semántica ludopatía" Gran número de gentes de la cultura se congregaron en la Complutense para la presentación del último poemario de Diego Vadillo López. Diego Vadillo López

lunes, 1 de abril de 2019, 16:31 h (CET) El pasado viernes 29 de marzo de 2019 tuvo lugar el recital “Léxico-semántica ludopatía”, nombre que es asimismo el título del último poemario de Diego Vadillo López, por lo que el mencionado recital serviría como marco para la presentación de dicho libro.



El acto tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Edificio Nuevo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y fue presentado por el profesor de la casa y director de la Plataforma de Divulgación Científica José Antonio Jiménez de las Heras y por la también profesora de Lengua Castellana y Literatura Paloma Fragua Rosado.



El evento fue coparticipado por un nutrido grupo de gentes provenientes de los ámbitos académico y cultural. Cada participante leyó un poema del autor, bien del libro presentado, bien de otros precedentes.



Diego Vadillo López recitó los siguientes poemas: “Descon-subsuelo”, “La anestesista secesionista”, “Los susurros de saussure y los chomskys rasurados”, “Jau me sisa la viruta”, “Peribáñez y el comendador de cañas”, “Gris desafuero”, “Dante un respiro”, “El poeta vigoréxico”, “El Ibex-35 de tus encantos”, “Tu piel”, “Platón me dio plantón”, “Loco tidiano y loca lidad”, “Insomnio”, “Petrarca y la petanca”, y el resto de participantes recitaron respectivamente:



José Luis Vadillo Montoro: “Frecuento tu fugacidad” Iván Soto San Andrés y Julián Martín González: “En el parapente me parapeto” Paco Lara Sánchez: “Augusto, Cara Blanca y CIA” María del Carmen Vázquez Marcos: “Lázaro córrete” Charo Sanguiñedo Fernández: “Nunca la bruma fue tan cegadora” José Luis Pérez Fuente: “Me pliego a tus pliegues” María José Zamora Carrero: “Bruce y el lifting” Dusica Nikolic Dann: “Cobertores de recuerdo” María Luisa Cárceles López: “Poesculturas” Paloma Fragua Rosado: “Suave sintaxis” Raúl Galache García: “La conferencia y el piscolabis pa’ picar” Susana Valdés Huertas: “Recalificación de terreno umbrío a cromático” Aizea Téllez Dañobeitia: “La E 3nfadada” Miguel Ángel Ruiz de Azúa Antón: “Eterno reverso” Elena Blanch González: “Palabra lanzada hacia la nada” Andrés Timón Vadillo: “Betty Missiego y la boca de riego” Felipe Espílez Murciano: “El rap-yo que no ceja” José Antonio Jiménez de las Heras: “Dorotea” Silvia Ibiricu Arana: “Ella” Pilar Soriano Bañón: “Cardiaca acupuntura” Jorge Ortega Blázquez: “Escuchando ‘El vuelo del moscardón’ en el tajo” Sara B Viñas: “Escalón hacia la belleza” Rosario de la Cueva: “Frío exterior y frío interior en uno” Sara Mate Galera: “Burladeros de hojaldre” Purificación Buedo Jiménez: “Niveles de flotabilidad” Rosa Pastor: “Regurgito ergo sum” Natividad Requejo Osorio: “Otoño imprevisto” Natacha Manzitelli: “Parabá pa pá” Pedro Fanega Palacios: “La periferia de abril” Ana Fernández F.: “La coz a ti debida”

