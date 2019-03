El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) realizó un balance positivo tras conseguir la 'pole position' del Gran Premio de Argentina, que se disputa este domingo, y recordó que "no es fácil" conseguir la primera plaza de la parrilla de salida en las Termas de Río Hondo.



El catalán, que ha logrado cinco de las seis últimas 'poles' en Argentina, también fue crítico pese a su primera plaza. "En la Q2 me he centrado en dar el máximo y luchar por la 'pole position'. Cometí un pequeño error con el segundo neumático, así que he abortado el intento y he vuelto a entrar en box", admitió.



"Teníamos planeado hacer tres salidas a pista, por lo que el equipo estaba preparado. Estoy contento porque no es fácil conseguir el mejor tiempo aquí, especialmente este fin de semana", añadió Márquez pese a su dominio en el trazado sudamericano.



"Tenemos ritmo pero hay que esperar y ver qué condiciones climatológicas nos encontramos este domingo", sentenció el de Cervera, con prudencia por la posibilidad de lluvia durante la carrera, un condicionante que rebajaría su favoritismo en Argentina.