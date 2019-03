Granada y Albacete dan vía libre a Osasuna en el liderato En Los Pajaritos, el Numancia tranquilizó su situación en la tabla a costa de un Granada Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 31 de marzo de 2019, 09:57 h (CET) El Granada y el Albacete, segundo y tercero en la Liga 1,2,3, no pudieron ganar este sábado sus partidos frente al Numancia y el Tenerife, respectivamente, lo que permite al Club Atlético Osasuna estirar su ventaja en el liderato este domingo, en duelos de la jornada 32 de competición.



En Los Pajaritos, el Numancia tranquilizó su situación en la tabla a costa de un Granada que sufrió en el comienzo de la segunda mitad. Los goles de Atienza y David Rodríguez, de penalti, fueron suficiente para los sorianos, que alargan a tres jornadas los partidos que lleva sin ganar el cuadro nazarí.



Puertas recortó distancias para el Granada en el cuarto de hora final, pero nada cambió el resultado. El Numancia, que amplía a nueve puntos su distancia con los puestos de descenso, perdió a su referencia anotadora Guillermo, lesionado a los 16 minutos de partido.



La derrota del Granada deja vía libre a Osasuna, que recibe este domingo al Extremadura, sumado al empate del Albacete frente al Tenerife (2-2). Un punto 'in extremis' para los canarios que igualaron la contienda con un tanto de Malbasic en el tiempo añadido. Antes, Suso Santana inauguró el marcador a los siete minutos.



Entre tanto, el equipo de Ramis -renovado esta semana- pudo levantar el tanto inicial de los tinerfeños. Bela marcó un gol de bandera a la media hora y Zozulya demostró su gran momento de forma con un cabezazo impecable en el segundo palo. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que llegaría la victoria de los manchegos, el 'Tete' encontró petróleo.



Completó la jornada sabatina el primero de los partidos, el Almería-Rayo Majadahonda que se saldó con reparto de puntos (2-2). Rioja y Giménez marcaron para los andaluces, mientras que Aitor Ruibal fue el gran protagonista de los madrileños con un doblete, el último a 14 minutos del final. El punto deja a ambos como estaban, noveno y decimosexto, respectivamente.

