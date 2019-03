El Barça Lassa golea al Antequera y mantiene el liderato El conjunto de Andreu Plaza no tuvo problemas para llevarse el triunfo Redacción Siglo XXI

sábado, 30 de marzo de 2019, 09:14 h (CET) El Barça Lassa ha mantenido su condición de líder en Primera División tras derrotar en el Palau Blaugrana al BeSoccer CD UMA Antequera por 8-1, mientras que O Parrulo Ferrol dio un paso de gigante para lograr la permanencia tras derrotar al Levante a domicilio (2-3) en partidos de la jornada 27.



En la Ciudad Condal, el conjunto de Andreu Plaza no tuvo problemas para llevarse el triunfo y a los siete minutos ya vencía gracias a un gol de Esquerdinha. Saura acto seguido, pero la reacción del Barça antes del descanso fue encomiable. El cuadro blaugrana encontró el acierto y se marchó al descanso 4-1.



Arthur, Ferrao y Dyego ampliaron la renta y en la segunda mitad, un doblete de Rivillos, otro de Ferrao y una bonita acción de Roger dejaron el definitivo 8-1. El conjunto andaluz, por su parte, ya no depende de sí mismo para mantenerse en la máxima categoría del fútbol sala español.



