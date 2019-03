El Smile Festival premió en Madrid a lo mejor de la publicidad y el humor El humor sirve para llamar la atención de los consumidores Francisco Acedo

@Acedotor

sábado, 30 de marzo de 2019, 08:59 h (CET) El Festival Internacional de Publicidad y Humor, Smile Festival, tuvolugar el pasado 21 de marzo en el histórico Ateneo de Madrid. Una ceremonia conducida por el televisivo y carismático presentador Alonso Caparrós, donde se reunió lo más selecto del panorama publicitario y donde los ganadores fueron los verdaderos protagonistas. La Gala se celebró con gran éxito de crítica y público y en ella como no podía ser de otra manera estuvo muy presente el humor ya que, usado de la forma adecuada, es muy cotizado y tiene un gran valor en el mundo de la publicidad.

El humor sirve para llamar la atención de los consumidores, de ahí que sea uno de los recursos creativos más universales en la publicidad. El humor hace que los futuros clientes recuerden mucho mejor la publicidad y genera una predisposición positiva hacia la marca o el producto. El código humorístico es el más conocido por transmitir sentimientos como la energía, la alegría y la felicidad; valores añadidos que disparan la atención sobre el producto y que hacen que una campaña sea recordada por más tiempo.

Fundación Gala,entidad organizadora del evento, presidida por María Cansino, cuenta con más de una década de experiencia promoviendolos festivales de publicidad más importantes a nivel internacionalcomo son: Publifestival, Luxury Awards, Salud Festival o el propio Smile Festival.



A través de la Fundación,Smile Festivaldesarrolla una importanteAcción Socialpor la cual los galardonados en Smile Festivalrecibieron un total de más de 200.000€ en becas de formación para Máster especializados en Responsabilidad Social Corporativa, a cursar en la prestigiosa escuela de negociosCampus Universitario Europeo y también apoya el“Proyecto Pepo”, una iniciativa de la Fundación Mariscalque dona perros de protección y forma a las usuarias que han sido víctimas de violencia de género para que tengan la oportunidad de recuperar la libertad y confianza que una vez tuvieron.

El Premio de Honor a la Trayectoria Smile Festival de esta novena edición, recayó en el increíble creativo publicitario, José Luis Moro y el Premio de Honor a la Trayectoria Publicitaria fue para el gran profesional Agustín Medina. El Premio 2019 a su Trayectoria en Smile Festival fue otorgado al cantante King África que cumple 20 años en la música y que animó a todos los asistentes con su famoso éxito la Bomba.



Smile Festivalreúne a cientos de candidatos de todas partes del mundo que compiten con sus obras publicitarias por hacerse un hueco en el exigente palmarés del festival y beneficiarse de laacción social de laFundación Gala. En este festival se encuentran los creativos más destacados del panorama internacional con el fin de poner en relieve el valor de las mejores campañas con ese toque de humor único.

El Primer puesto del ranking de las Mejores Agencia de Publicidad 2019 está formado por: JUMPERS fue la Agencia de Publicidad más galardonada, fueron 12 los premios que consiguió esta agencia, además del Premio Especial a la Agencia con Mejor Uso del Mensaje, Agencia Platino y Agencia del Año.

fue la Agencia de Publicidad más galardonada, fueron que consiguió esta agencia, además del MARUJALIMÓM fue galardonada con 7 premios, además del Premio Especial a la Agencia con Mejor Eficacia

fue galardonada con además del R*PUBLICIDAD, THE WOKIS, GEOMETRY Y NISSAN ARVESA Y ARMACORDAUDIOVISUAL, resultaron empatadas a puntos En esta edición era la primera vez que se entregaban los premios Copy Awards y las agencias galardonadas fueron The Wokis, Premio Mejor Eslogan – Copy Awards y NISSAN Arvesa y Amarcord Audiovisual, Premio Mejor Guión – Copy Awards. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Restaurante La Paloma Un clásico que nunca defrauda El 58% de los jóvenes españoles quiere vivir en el centro de las ciudades Sólo el 12% de los jóvenes consultados prefiere vivir en el campo Una ciudad para vivirla y soñarla Londres tiene muchos records y vuelve a batirlos año tras año Estudiar un grado online y trabajar al mismo tiempo, ¡ahora más fácil! La clave para triunfar en la universidad es la rutina de estudio Suprimir el horario de verano reduciría los accidentes de tráfico y los infartos un 10% Los partidarios de mantener el cambio de hora defienden sus beneficios en ahorro energético y para el sector turístico