La vida útil de la tecnología Apple puede llegar a los 12 años in mantenimiento y reparaciones, los dispositivos de esta marca pueden llegar casi a los 5 años en plenas facultades Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 30 de marzo de 2019, 08:44 h (CET) Si hay algo que caracterice a los dispositivos de Apple, aparte de su precio y fiabilidad, es que su vida media es superior al resto llegando casi a los 5 años en plenas facultades, según el analista Horace Dediu. Su estudio incluye cualquier dispositivo Apple, desde el iPhone al iMac. La media para un smartphone puede verse larga pero para un ordenador se aprecia como lógica. No obstante, para luchar contra la obsolescencia programada, los servicios técnicos de reparación de dispositivos son un punto clave. Tanto la reparación como el mantenimiento de la tecnología ayudan a prolongar la vida útil de los dispositivos.



“Si conservamos y cuidamos nuestro dispositivo, pueden llegar a durarnos más de 5 años a pleno rendimiento. Es común que ante un fallo de nuestro iPhone, iPad u Mac busquemos reemplazarlo pues a los 2-3 años el dispositivo se nota que pierde fluidez, pero no deja de ser tecnología de alta gama que funciona bastante bien. Si a esto sumamos una pequeña inversión y reparamos piezas dañadas se puede alargar la vida útil del dispositivo hasta los 12 años”, asegura Carlos Ballesteros, Director General de Masrepair, un servicio técnico especializado esta marca.



Asimismo, Apple otorga un reconocimiento a los puntos de servicio de reparaciones que ofrecen una excelente experiencia a los clientes llamado Premium Service Provider. La compañía establece en un documento oficial los objetivos del programa y los criterios que se deben cumplir para conseguir este distintivo.



“Conseguir este reconocimiento es casi como ganar un premio o galardón de prestigio en el sector. El programa Premium Service Provider de Apple certifica de alguna manera una excelente experiencia del servicio a los clientes. Los criterios de este distintivo anima a los proveedores como nosotros a conseguir el mayor nivel de satisfacción del cliente, centrándose en tres puntos importantes: calidad de la reparación, tiempo de reparación y profesionalidad. El ciclo de consecución de este reconocimiento es anual, el primero lo otorgaron en agosto de 2011”, explica Ballesteros.



La tecnología reacondicionada es una forma de rentabilizar la inversión en cada dispositivo y una tendencia que ayuda a minimizar el impacto ecológico de los residuos tecnológicos. Además, la reparación de dispositivos tecnológicos ayuda luchar contra la obsolescencia programada así como minimiza el uso de los llamados minerales de sangre.



“Nuestros padres estaban acostumbrados a reparar y usaban a diario servicios como el zapatero o la costurera , luego ha venido una época de usar y tirar pero ahora nos estamos concienciando del daño que hacemos al medioambiente y cada vez somos más quienes apostamos por alargar la vida de los productos y reparar. Si tenemos un dispositivo de calidad, como es en el caso de la tecnología Apple con los que trabajamos, su reparación compensa; una acción que también favorece al medioambiente”, afirman.



Según un estudio de la Universidad Mc Master de Canadá, el 95% de la contaminación de los smartphones se produce durante su proceso de fabricación. Las baterías de los teléfonos son el componente que más contamina; según un estudio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la Universidad de Surrey, por cada batería de móvil se puede contaminar hasta 600.000 litros de agua.



“Si su vida media es de 4 años, alargar la vida útil de un iPhone, otros 4 años más ayuda al planeta. Tanto smartphones como iPads y Macs tienen más de una vida… Es más, en el sector se dice que un iPhone tiene tres vidas, son los gatos de los teléfonos móviles. Así que un iPhone podría durar hasta 12 años si no se acortara su vida con la obsolescencia programada, práctica de los fabricantes que ya comienza a penalizarse en algunos países como Italia que ha puesto la primera multa del mundo a Apple y Samsung”, lamenta el director de Masrepair. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Barça Lassa golea al Antequera y mantiene el liderato El conjunto de Andreu Plaza no tuvo problemas para llevarse el triunfo ElPozo Murcia salva un punto para su liderato Un gol 'in extremis' de Andresito, de tacón, rubricó el 2-2 contra el Jaén Palma Futsal certifica su presencia en los 'play-offs' tras golear al Levante En Son Moix, el cuadro local se llevó la victoria sin miramientos ElPozo Murcia y Barça Lassa, final de 'gallitos' Los murcianos vencieron al Movistar Inter (1-5) y los catalanes a Osasuna Magna (1-3) La plata de Husillos y los 'ochocientistas' dan brillo a una buena jornada Ortega, Llopis, López y García acceden a semifinales en la segunda jornada del Europeo