Una ciudad para vivirla y soñarla

La milla cuadrada es el nombre que recibe una pequeña extensión en el centro de Londres, y que en la Edad Media era el perímetro de la ciudad; pero dicha denominación hoy en día se ha extendido a toda la metrópolis desarrollada alrededor de ese núcleo que forman la región de Londres y el área administrativa del Gran Londres.



Parece poco territorio, o al menos poco espacio para tantos visitantes como recibe a cabo del año, pero Londres tiene muchos records y vuelve a batirlos año tras año . Y estos son solo algunos de ellos. Es el principal centro financiero del mundo, capital de la cultura, la ciudad más visitada teniendo en cuenta el número de visitas internacionales, y tiene el mayor sistema aeroportuario del Orbe según el tráfico de viajeros.



Si tenemos en cuenta sus casi nueve millones de habitantes en lo que es la ciudad y casi catorce en el área metropolitana, que es una ciudad multirracial donde conviven multitud de culturas y se hablan más de trescientos idiomas diferentes, que cuenta con cuatro lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, lugares famosísimos que no vamos a entrar a enumerar y usted conoce de sobras por oírlos constantemente, museos de renombre mundial, el Metro más antiguo del mundo y una oferta de ocio que les hará desear que la reencarnación exista, parece, según experiencias ajenas, que encontrar un hotel en Londres no debe de ser complicado. Encontrarlo puede ser, decidirse por uno y acertar, es bastante más complicado. Los datos anteriores asustan incluso antes de llegar. No se trata de si habrá, sino de cuál, dónde y cuánto. Y es que aparte de vivir la ciudad y formar parte de sus records, hay que descansar y soñarla. Y ahí empiezan las dudas sobre ¿dónde alojarse?



Lo primero quizás sea ver qué barrio eligen en esta ocasión, que ya vendrán las siguientes. Luego empezarán a buscar hoteles y observarán pasmados que hay mucho y no saben por cuál decidirse porque haber hay de todo en cuanto a calidad, tipos y precios. Después surgirán las ideas, muy en boga últimamente entre viajeros, sobre alojarse en alguno de los muchos albergues que pueblan Londres. Llegados a este punto donde las dudas y la inquietud sobre los alojamientos empiezan hasta a hacerles dudar de lo apropiado o no del viaje, es el momento de recurrir a un profesional de los viajes, que todo lo conoce y quien mejor les puede aconsejar.

Entren en Expedia y no dejen que el alojamiento les quite el sueño.