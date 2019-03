​El antídoto de la economía circular Datos como los aportados por la UNESCO en sus últimos informes y que nos vienen a señalar la falta de acceso al agua potable que sufren hoy dos mil millones de personas Josu Gómez Barrutia

jueves, 28 de marzo de 2019, 16:31 h (CET) Que el cambio climático es una realidad no admite duda alguna a tenor de los datos sobre el calentamiento global que nuestro planeta viene sufriendo año tras año. Así, hoy las investigaciones y datos que los diferentes organismos internacionales y de investigación como el panel intergubernamental ofrecen sobre el cambio climático vienen a plasmar cifras demoledoras de un continuo aumento de la temperatura global que en el año 2018 fue de más de un grado de temperatura. Hoy, la tierra parece condenada así a un escenario que a mediados del siglo XXI supondrá que está de no remediarlo alcance unos niveles de carbono nunca antes vistos en 56 millones de años, o lo que es lo mismo, un hecho este, que nos llevaría a la extinción masiva de flora y fauna en 140 años, con las consecuencias directas que para el ser humano tendría semejante panorama sumamente demoledor. Y es que, las consecuencias que el cambio climático, la insostenibilidad del planeta o la contaminación tendrán para la raza humana no son en ningún caso una posibilidad, sino una realidad negra marcada por las cifras aportadas por organismos internacionales.



Datos como los aportados por la UNESCO en sus últimos informes y que nos vienen a señalar la falta de acceso al agua potable que sufren hoy dos mil millones de personas y la muerte de 800 mil personas al año por carecer del líquido elemento, vital para la supervivencia en un planeta en donde el acceso a este ha generado más de 263 conflictos en territorios de todo el mundo. Y es que, la OMS (Organización Mundial de la Salud) también viene a contribuir en este dibujo del problema, con otras cifras, las que señalan que la contaminación ambiental como consecuencia de la utilización de recursos fósiles y contaminantes es la principal causa de la muerte de más de ocho millones de personas en toda la tierra, datos estos que unidos a los efectos nocivos del calentamiento global en forma de lluvias torrenciales, olas de calor, ciclones, tsunamis y terremotos han venido a certificar la muerte de miles de personas en todo el planeta. Y es que, sólo la ola de calor que afecto a Europa en el año 2003 arrojo la cifra de más de 150 mil personas fallecidas como consecuencia de la misma. Causas muchas, excesivo desarrollismo en una economía lineal capitalista que se estructura en torno a los conceptos de producir,usar y tirar, procesos de superpoblación y esquilmación de recursos , falta de políticas de control efectivas en los procesos de reducción de las industrias contaminantes o la dependencia aún excesiva a los combustibles fósiles - carbón, petróleo, gas- en un planeta finito cada vez más al borde de su colapso.



Una situación la señalada, en la que el antídoto parece tener nombre y apellidos, Economía Circular. Una propuesta verde en la que el desarrollo económico parta de la conceptualización del mismo proceso de producción de los recursos y servicios apostando por el ecodiseño que haga posible que la vida útil de los medios que nos sirven en nuestro día a día puedan ser llegado el momento reutilizados en parte o en todo de su contenido, alargando de esta forma la vida útil de los mismo. Es esta la apuesta del modelo de Economía Circular que se estructura en torno al ecodiseño, el uso, la reutilización y el reciclaje, una vía esta que en el marco de la Unión Europea contribuiría a la generación de más de 350 mil puestos de trabajo directos en dos años y en la reducción de un 4% en los gastos de efecto invernadero que hoy contribuyen al calentamiento global, datos estos que vienen a poner de relieve la oportunidad que hoy tenemos como generación ante nosotros.



Pero, para ello, para el éxito de adoptar esta senda de sostenibilidad medioambiental en un marco como el del actual, tres son los ingredientes fundamentales: El primero, la necesidad de explicar a las empresas que la apuesta por la economía circular ,es una decisión que permitirá la mejora de sus rendimientos y beneficios al generar un retorno económico vinculado a la durabilidad de las materias primas que conforman sus productos, así y como ejemplo sólo en la industria del plástico la reutilización de este elemento permitiría el ahorro de 105 mil millones de euros a las empresas europeas según la Fundación Ellen MacArthur , el segundo de los elementos es aquel que necesariamente pivota sobre la llegada de financiación que haga posible que las empresas apuesten por el cambio de modelo productivo con vías que les faciliten dichos procesos y por último, el tercero, basado en la necesaria legislación que positivice a aquellas empresas que apuesten por la economía verde en marcos como los de la contratación pública verde, siendo de igual forma la generación de marcos coactivos y limitadores de procesos contaminantes la otra cara de una política de Economía Circular que debe de comprometer a los gobiernos y a las empresas en esta transición necesaria y urgente. No por menos, como bien señala el presidente Barack Obama, la lucha contra el cambio climático es la batalla más importante que como generación tenemos por delante, la clave para ganarla la tenemos , se llama Economía Circular, la actitud y la valentía para hacerlo posible sólo depende de nuestra constancia, empeño y compromiso.

